"القاهرة" تعلن الطوارئ استعدادًا للأمطار في فصل الشتاء

05 أكتوبر 2018 - 02:34 م

أمر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة اليوم، الجمعة، جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار فى رفع حالة الاستعداد والتيقظ لمواجهة سقوط الأمطار، خلال موسم الشتاء المقبل.

وكلف "عبد العال"، اللواء إبراهيم عوض، مدير غرفة العمليات المركزية، والمتابعة الميدانية بالتواصل مع مسئول غرفة العمليات والأزمات بالمحافظات المجاورة، لتقديم المعاونة والإمكانات المتاحة في حالة حدوث أية طوارئ سيول أو أزمات قد تحدث.

ووجه أيضًا بالتنسيق المستمر مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية؛ لمتابعة البلاغات العاجلة فى حينها، مع ضرورة ربط غرفة عمليات المحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية وقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية بهدف متابعة نماذج التنبؤ الصادرة منهم ومعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة قبل وقوع أزمات.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه فى أي موقع من خلال التنسيق بين الأحياء وفروع شركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية وتنفيذ خطة المحافظة المحكمة لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق والمناطق الساخنة والمرصودة مسبقاَ، وتمركزها مدعمة بفرق إنقاذ، بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار بالتنسيق مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بخلاف عدد الشفاطات المتوافرة بالأحياء والمتحركة بنطاق كل حي لإزالة أي تجمعات مائية بالمحاور والأنفاق ومطالع ومنازل الكباري بما لا يؤثر على انتظام الحركة المرورية أو غلق الشوارع، مع أهمية التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان والغرف التابعة لتلك الجهات المختلفة للاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه يستقبلها من خلال أرقام 23907147 – 23912136 الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة.

ووجه المحافظ مسئولي إدارة الأزمات والجهات المعنية من المديريات الخدمية بضرورة حصر كامل لكافة إمكانيات المحافظة من مستشفيات ونقاط إسعاف ومعدات الحماية المدنية ومهمات الإغاثة وإمكانات المعدات الثقيلة، استعدادا لمواجهة أية طوارئ أو تقديم الدعم لمحافظات مجاورة، مؤكدًا ضرورة تنفيذ خطط حملات توعية للمواطنين بجميع أماكن التجمعات ومراكز الشباب والجمعيات ودور العبادة بكيفية التعامل السريع مع الأزمات والطوارئ فى حالة وقوعها، والتعاون مع الأحياء والأجهزة الحكومية المعنية لتخطيها بسلام.