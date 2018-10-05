  • الجمعة 05 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر03:52 م
بحث متقدم
كلوب ومحمد صلاح

"كلوب" يضع "صلاح" في مأزق

طلعت مصطفي

مفاجأة.. هشام طلعت مصطفى يتفاوض على شراء "بيراميدز"

تكتب المصحف بالتطريز اليديو في 30 عاما

تكتب المصحف بالتطريز اليدوي.. في 30 عامًا

صورة من الفيديو

حقيقة فبركة "مصر للطيران" حوارًا مع فنانة عالمية

يتيم

تسريبات لوزير إخواني يرافق فتاة فرنسية تثير الجدل

الجولاني يطلق الرصاص علي المتظاهرين

شاهد.. الجولاني يطلق الرصاص على المتظاهرين

الاخوان

تفاصيل تجميد نشاط أكبر جمعية إخوانية

سيارة مرسيدس لعهد التميمي في ألمانيا

سيارة مرسيدس لـ"عهد التميمي" في ألمانيا

رسالة جديدة لبشار من زوجة الجاسوس إيلي كوهين

رسالة جديدة لبشار من زوجة الجاسوس إيلي كوهين

الليثي

"الليثي" يكشف أسرار جديدة عن رافت الهجان

"القاهرة" تعلن الطوارئ استعدادًا للأمطار في فصل الشتاء

آخر الأخبار

الامطار
ارشيفية

وكالات - حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

سكان «ماسبيرو» وجزيرة الوراق ضحايا خطط التطوير

#

كنز مصري جديد في الصحراء

#

المنتخب يؤدي مرانه الثاني استعدادًا لأوروجواي

#

أسرة "مريم" تتسلم جثمانها لدفنها في مقابر العائلة

الامطار

اللواء خالد عبد العال

محافظة القاهرة

أمر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة اليوم، الجمعة، جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار فى رفع حالة الاستعداد والتيقظ لمواجهة سقوط الأمطار، خلال موسم الشتاء المقبل.

وكلف "عبد العال"، اللواء إبراهيم عوض، مدير غرفة العمليات المركزية، والمتابعة الميدانية بالتواصل مع مسئول غرفة العمليات والأزمات بالمحافظات المجاورة، لتقديم المعاونة والإمكانات المتاحة في حالة حدوث أية طوارئ سيول أو أزمات قد تحدث.

ووجه أيضًا بالتنسيق المستمر مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية؛ لمتابعة البلاغات العاجلة فى حينها، مع ضرورة ربط غرفة عمليات المحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية وقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية بهدف متابعة نماذج التنبؤ الصادرة منهم ومعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة قبل وقوع أزمات.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه فى أي موقع من خلال التنسيق بين الأحياء وفروع شركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية وتنفيذ خطة المحافظة المحكمة لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق والمناطق الساخنة والمرصودة مسبقاَ، وتمركزها مدعمة بفرق إنقاذ، بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار بالتنسيق مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بخلاف عدد الشفاطات المتوافرة بالأحياء والمتحركة بنطاق كل حي لإزالة أي تجمعات مائية بالمحاور والأنفاق ومطالع ومنازل الكباري بما لا يؤثر على انتظام الحركة المرورية أو غلق الشوارع، مع أهمية التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان والغرف التابعة لتلك الجهات المختلفة للاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه يستقبلها من خلال أرقام 23907147 – 23912136 الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة.

ووجه المحافظ مسئولي إدارة الأزمات والجهات المعنية من المديريات الخدمية بضرورة حصر كامل لكافة إمكانيات المحافظة من مستشفيات ونقاط إسعاف ومعدات الحماية المدنية ومهمات الإغاثة وإمكانات المعدات الثقيلة، استعدادا لمواجهة أية طوارئ أو تقديم الدعم لمحافظات مجاورة، مؤكدًا ضرورة تنفيذ خطط حملات توعية للمواطنين بجميع أماكن التجمعات ومراكز الشباب والجمعيات ودور العبادة بكيفية التعامل السريع مع الأزمات والطوارئ فى حالة وقوعها، والتعاون مع الأحياء والأجهزة الحكومية المعنية لتخطيها بسلام.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» سيدة تمارس الرذيلة وتطرح فيديوهاتها على الإنترنت
» الأزهر يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بانتصارات أكتوبر
» وفاة والدة وزير الزراعة
» تكريم طالبة ثانوي عن بحث في القلب المفتوح بدون جراح
» بالفيديو.. "الأرصاد": انتظروا أمطارًا غزيرة قريبًا
» "عبد العال" يكشف بالأسماء أين سيذهب إعلاميو "بيراميدز"
» بالفيديو.. "عجل" يتسبب في ذبح زوج لزوجته
» مشاجرة بين عائلتين للخلاف على مطب صناعي
» سيدة ترفع دعوى لإلزام طليقها بدفع 11 ألف جنيه "فسح"
» الزراعة: حل أزمة القطن خلال ساعات
» شاهد.. ألفاظ خارجة واشتباك بين شيخ وداعية

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • مغرب

    05:40 م

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:40

  • عشاء

    19:10

من الى
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان