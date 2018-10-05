» الأزهر يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بانتصارات أكتوبر

05 أكتوبر 2018 - 02:41 م

هنأ الأزهر الشريف برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والقوات المسلحة بمناسبة حلول الذكرى 45 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد الأزهر في التهنئة أن ذكرى العبور هذا العام تحمل معها بشائر النصر على الإرهاب في سيناء لافتا إلى أن القوات المسلحة ضربت في حرب أكتوبر أروع الأمثلة في البطولة والتضحية؛ لتحرير الأرض واستعادة الكرامة.

وأضاف يستذكر الأزهر الشريف، في هذه المناسبة الغالية، بكل الفخر والاعتزاز شهداء حرب أكتوبر الأبرار، وجرحاها الأوفياء، وأبطالها البواسل، الذين صنعوا ملحمة العبور العظيمة، وسطروا بدمائهم صفحة ناصعة في سجل أمجاد الأمة وبطولاتها، وهو ما يؤكد دومًا على أن الجيش المصري هو درع الوطن وسيفه، يذود عن ترابه وقت الحرب، ويسهم في نهضته ورخائه وقت السلم.

ويشيد الأزهر الشريف بالنجاحات الكبيرة التي يحققها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل ضد فلول الإرهاب في سيناء، حيث تحمل ذكرى أكتوبر هذا العام معها بشائر النصر على تلك العصابات، وهو ما لمسته قوافل الأزهر الطبية والدعوية التي جابت خلال الأشهر الأخيرة ربوع سيناء، شمالًا وجنوبًا، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه الذكرى على مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظها وجيشها وشعبها من كل مكروه وسوء.



