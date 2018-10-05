"البرادعي" يوجه رسالة إلى "نادية" الإيزيدية

05 أكتوبر 2018 - 02:45 م

وجه الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، رسالة إلى نادية الإيزيدية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام.

وقال في تغريدة بـ"تويتر":"لا أظن يا نادية أن هناك أي شىء في الحياة الدنيا يمكن أن يعوضك عن ما تعرضتى له من بربرية وهمجية فوق أي تصور أنتي والكثيرين من أهلنا الايزيديين".

وتابعت: "كل ما أستطيع أن أقوله لكى أن تكريمك اليوم على شجاعتك النادرة يجب أن يعطيكى ولو بصيص من الأمل أن الإنسانية ستنتصر ولو بعد حين".

وكانت قد نجحت الأكاديمية السويدية، اليوم، الجمعة، جائزة نوبل للسلام 2018، إلى دينيس موكويجى ونادية مراد على جهودهما لإنهاء استخدام العنف الجنسى كسلاح فى الحرب والصراع المسلح .

وكانت نادية 21 عامًا تعمل في صالون تجميل، حتى أصبحت إحدى الفتيات الإيزيديات اللاتي تعرضن للاستعباد الجنسي من قبل مسلحي داعش، وفوق ذلك كله قتل هؤلاء المسلحون والدتها وأشقاءها، مما ضاعف من مأساتها .

بقيت نادية تخضع للاستعباد الجنسي لمدة 3 أشهر في مدينة الموصل، التي اتخذها داعش عاصمة لخلافته المزعومة، لكنها لم تستلم.

هربت الفتاة الإيزيدية من ذلك الكابوس الرهيب، وتمكنت من الوصول إلى ألمانيا، وبعد علاجها، ظهرت في عدة لقاءات دبلوماسية، وحضرت جلسات لمجلس الأمن، لتصبح من أبرز الأصوات المنددة بالتطرف وباستخدام العنف الجنسي في الحروب.



