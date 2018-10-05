  • الجمعة 05 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر03:51 م
بحث متقدم
كلوب ومحمد صلاح

"كلوب" يضع "صلاح" في مأزق

طلعت مصطفي

مفاجأة.. هشام طلعت مصطفى يتفاوض على شراء "بيراميدز"

تكتب المصحف بالتطريز اليديو في 30 عاما

تكتب المصحف بالتطريز اليدوي.. في 30 عامًا

صورة من الفيديو

حقيقة فبركة "مصر للطيران" حوارًا مع فنانة عالمية

يتيم

تسريبات لوزير إخواني يرافق فتاة فرنسية تثير الجدل

الجولاني يطلق الرصاص علي المتظاهرين

شاهد.. الجولاني يطلق الرصاص على المتظاهرين

الاخوان

تفاصيل تجميد نشاط أكبر جمعية إخوانية

سيارة مرسيدس لعهد التميمي في ألمانيا

سيارة مرسيدس لـ"عهد التميمي" في ألمانيا

رسالة جديدة لبشار من زوجة الجاسوس إيلي كوهين

رسالة جديدة لبشار من زوجة الجاسوس إيلي كوهين

الليثي

"الليثي" يكشف أسرار جديدة عن رافت الهجان

بعد حصولها على نوبل..

"البرادعي" يوجه رسالة إلى "نادية" الإيزيدية

الحياة السياسية

البرادعي
البرادعي

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

زوجة الجاسوس الإسرائيلي «كوهين» تستغيث بـ«بشار الأسد»

#

محمد صبحي يوجه رسالة إلى جمهوره بسبب "خيبيتنا"

#

ماذا قال داعية سلفي لسما المصري بعد إعلان توبتها؟

#

"عكاشة" يوجه رسالة للرئيس "السيسى"

العراق

داعش

مصر

المرأة

نادية

وجه الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، رسالة إلى نادية الإيزيدية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام.

وقال في تغريدة بـ"تويتر":"لا أظن يا نادية أن هناك أي شىء في الحياة الدنيا يمكن أن يعوضك عن ما تعرضتى له من بربرية وهمجية فوق أي تصور أنتي والكثيرين من أهلنا الايزيديين".

وتابعت: "كل ما أستطيع أن أقوله لكى أن تكريمك اليوم على شجاعتك النادرة يجب أن يعطيكى ولو بصيص من الأمل أن الإنسانية ستنتصر ولو بعد حين".

وكانت قد نجحت الأكاديمية السويدية، اليوم، الجمعة، جائزة نوبل للسلام 2018، إلى دينيس موكويجى ونادية مراد على جهودهما لإنهاء استخدام العنف الجنسى كسلاح فى الحرب والصراع المسلح .

وكانت نادية 21 عامًا تعمل في صالون تجميل، حتى أصبحت إحدى الفتيات الإيزيديات اللاتي تعرضن للاستعباد الجنسي من قبل مسلحي داعش، وفوق ذلك كله قتل هؤلاء المسلحون والدتها وأشقاءها، مما ضاعف من مأساتها . 

بقيت نادية تخضع للاستعباد الجنسي لمدة 3 أشهر في مدينة الموصل، التي اتخذها داعش عاصمة لخلافته المزعومة، لكنها لم تستلم.

هربت الفتاة الإيزيدية من ذلك الكابوس الرهيب، وتمكنت من الوصول إلى ألمانيا، وبعد علاجها، ظهرت في عدة لقاءات دبلوماسية، وحضرت جلسات لمجلس الأمن، لتصبح من أبرز الأصوات المنددة بالتطرف وباستخدام العنف الجنسي في الحروب.

  



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» سيدة تمارس الرذيلة وتطرح فيديوهاتها على الإنترنت
» الأزهر يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بانتصارات أكتوبر
» وفاة والدة وزير الزراعة
» تكريم طالبة ثانوي عن بحث في القلب المفتوح بدون جراح
» بالفيديو.. "الأرصاد": انتظروا أمطارًا غزيرة قريبًا
» "عبد العال" يكشف بالأسماء أين سيذهب إعلاميو "بيراميدز"
» بالفيديو.. "عجل" يتسبب في ذبح زوج لزوجته
» مشاجرة بين عائلتين للخلاف على مطب صناعي
» سيدة ترفع دعوى لإلزام طليقها بدفع 11 ألف جنيه "فسح"
» الزراعة: حل أزمة القطن خلال ساعات
» شاهد.. ألفاظ خارجة واشتباك بين شيخ وداعية

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

نعم - 70 %
لا - 24 %
لا أهتم - 6 %
اجمالى المصوتين:496

  • مغرب

    05:40 م

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:40

  • عشاء

    19:10

من الى
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان