الزعفرانى : هذه ذكرياتى عن حرب اكتوبر 73

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خالد الزعفراني

حرب اكتوبر 73

الاستشهاد

استرجع  خالد الزعفرانى الخبير فى شئون الجماعات الاسلامية  ،  ذكرياته عما حدث فى فترة قيام حرب 6 أكتوبر ، مشيرا الى انه فقد شخص  كان أقرب إلى قلبه فى هذه الاحداث .

وقال الزعفرانى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" :" حرب أكتوبرقامت وأنامعتقل بالقلعة وفرحت بالعبور وكنت أتمنى اشارك واستشهد فيها".

وتابع قائلا :" واستشهد فيها أول من تأثرت بتدينه حمزة الزعفرانى إبن عمى وكان نقيب مهندس ،  الاعز الى قلبى ".

وتفاعل معه رواد موقع التواصل الاجتماعى ، فقال خالد المسحراتى  " الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر "

وتسائلت جيهان  ابراهيم " كنت معتقل ليه حضرتك ؟ "

وتابع احمد التومى " خالي كان مصابي الحرب وظل أثر الرصاص في كتفه إلى أن توفاه الله ووالدي شارك في الحربين 67 كمجند و 73 كضابط إحتياط وقضى خدمته في أسلحة مختلفة في البحرية والطيران والمشاة عليهم جميعًا رحمة الله"


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