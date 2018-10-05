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قرينة "السيسي" تعلن استقبالها لـ"ميلانيا ترامب" غدًا

الحياة السياسية

انتصار
انتصار السيسي وميلانيا ترامب

متابعات- عمرو محمد

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السيسي

ميلانا

انتصار السيسي

أكدت انتصار السيسي، زوجة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنها ستستقبل ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي غدًا بالقاهرة.

ونشرت زوجة الرئيس في صفحتها على «فيسبوك»، اليوم: «أتشرف باستقبال السيدة الفاضلة حرم الرئيس الأمريكي غدًا بالقاهرة، وأتمنى لها زيارة ناجحة وسعيدة في بلدها الثاني مصر».

يذكر أن السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى، بالتعاون مع وفد أمريكى، انتهت من كافة الترتيبات الخاصة باستقبال ميلانيا ترامب، والتى تبدأ زيارة لمصر، غدا، حسبما أكده مصدر بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، ضمن جولة لها بالقارة الأفريقية.

ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن «ميلانيا» ستقوم بجولة فى القارة الأفريقية تشمل دولاً عدة من بينها مصر، فى أول رحلة لها بمفردها كـ«سيدة أولى»، وسيكون الجدول الزمنى المحدد لجولتها فى القارة الأفريقية حوالى أسبوع، حيث تزور غانا وملاوى وكينيا ومصر. ومن المتوقع أن تشمل جولتها زيارة المدارس والمستشفيات المحلية ولقاء الأطفال.

 


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