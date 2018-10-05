تعرف على رسالة «صباحي» لمعصوم مرزوق بمحبسه

05 أكتوبر 2018 - 03:10 م

بعث حمدين صباحى، مؤسس حزب تيار الكرامة والمرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، بالتزامن مع الذكرى الـ45 لحرب أكتوبر 73، رسالة إنسانية إلى السفير معصوم مرزوق المتواجد فى السجن على ذمة التحقيقات لاتهامه بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، تلقى تمويلًا بغرض إرهابي، مشيرًا فيها إلى أن "مرزوق" كان أحد أبطال الحرب.

وقال "صباحى"، خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إلى السفير معصوم مرزوق ، ناشرًا صورة له إبان الحرب: "هو أحد أبطال حرب أكتوبر، ومصر تحتفل بعيد النصر وأحد صناع النصر سجين".

وتحتفل الدولة المصرية هذه الأيام بذكرى انتصار حرب أكتوبر الـ45، وهي الحرب التى شنتها كل من مصر وسوريا على إسرائيل عام 1973 وهي رابع الحروب العربية الإسرائيلية بعد حرب 1948، حرب 1956 وحرب 1967 التي كانت إسرائيل احتلت فيها شبه جزيرة سيناء من مصر وهضبة الجولان من سوريا إلى جانب الضفة الغربية من الأردن، إضافةً إلى قطاع غزة الخاضع آنذاك لحكم عسكري مصري.

وانتهت الحرب رسميًا بالتوقيع على اتفاقيات فك الاشتباك بين جميع الأطراف، ومن أهم نتائجها تحطم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر التي كان يدعيها القادة العسكريون في إسرائيل، وتوقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 26 مارس 1979، واسترداد مصر لسيادتها الكاملة على سيناء وقناة السويس في 25 أبريل 1982، ما عدا طابا التي تم تحريرها عن طريق التحكيم الدولي في 19 مارس 1989.









شاهد صورة مرزوق..







