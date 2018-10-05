  • الجمعة 05 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر05:38 م
بحث متقدم
غزة

انفجار وشيك بغزة ومصر تتدخل

الدولار

الاتحاد الأوروبي يفجر مفاجأة بشأن الدولار

مدبولي

أسباب إدراج 19 جامعة مصرية فى التصنيف العالمى؟

صلاح

مدرب الهلال يوجه رسالة قوية للعرب بشأن «صلاح»

حرب اكتوبر

تعرف على صاحب خطة "المآذن العالية" التى أذهلت إسرائيل

مسلمى الروهينجا

الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على ميانمار

أحمد سعد

«الداخلية» تؤجل حفل «أحمد سعد» لهذا السبب

شرطة الانتربول

بيان رسمي يكشف تفاصيل اختفاء رئيس «الإنتربول»

الزمالك

شرط وحيد لمشاركة الزمالك في البطولات الآسيوية

اطلاق نار

مريض نفسي يقتل قاضيًا داخل مسكنه

تعرف على رسالة «صباحي» لمعصوم مرزوق بمحبسه

الحياة السياسية

صباحى ومرزوق
صباحى ومرزوق

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

طبيب يقتل مريضته بـ"3 كلمات" من فمه

#

ابنة معصوم مرزوق ترد على الاتهامات الموجهة له

#

القبض على «معصوم مرزوق» يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

#

بعد القبض عليه.. تعرف على مبادرة السفير معصوم مرزوق

حمدين صباحى

معصوم مرزوق

حرب 73

بعث حمدين صباحى، مؤسس حزب تيار الكرامة والمرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، بالتزامن مع الذكرى الـ45 لحرب أكتوبر 73، رسالة إنسانية إلى السفير معصوم مرزوق المتواجد فى السجن على ذمة التحقيقات لاتهامه بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، تلقى تمويلًا بغرض إرهابي، مشيرًا فيها إلى أن "مرزوق" كان أحد أبطال الحرب.

وقال "صباحى"، خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إلى السفير معصوم مرزوق ، ناشرًا صورة له إبان الحرب: "هو أحد أبطال حرب أكتوبر، ومصر تحتفل بعيد النصر وأحد صناع النصر سجين".

وتحتفل الدولة المصرية هذه الأيام بذكرى انتصار حرب أكتوبر الـ45، وهي الحرب التى شنتها كل من مصر وسوريا على إسرائيل عام 1973 وهي رابع الحروب العربية الإسرائيلية بعد حرب 1948، حرب 1956 وحرب 1967 التي كانت إسرائيل احتلت فيها شبه جزيرة سيناء من مصر وهضبة الجولان من سوريا إلى جانب الضفة الغربية من الأردن، إضافةً إلى قطاع غزة الخاضع آنذاك لحكم عسكري مصري.

وانتهت الحرب رسميًا بالتوقيع على اتفاقيات فك الاشتباك بين جميع الأطراف، ومن أهم نتائجها تحطم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر التي كان يدعيها القادة العسكريون في إسرائيل، وتوقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 26 مارس 1979، واسترداد مصر لسيادتها الكاملة على سيناء وقناة السويس في 25 أبريل 1982، ما عدا طابا التي تم تحريرها عن طريق التحكيم الدولي في 19 مارس 1989.

شاهد صورة مرزوق..




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بعيدًا عن الغوغائية.. مسيحية "الغرب" وإسلام "الشرق"

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك بـ«الأبيض» أمام الهلال
» تونس تعلن تمديد حالة الطوارئ
» النجوم يهزم الداخلية 1/2
» بالصور.. تعرف على أبطال الصاعقة الذين أرعبوا إسرائيل
» «عموري»: درسنا الزمالك جيدًا.. ونطمح للفوز باللقب
» ارتفاع ضحايا تسونامي إندونيسيا إلى 1571 قتيلاً
» تفاصيل انتحار أمين شرطة بالأميرية
» حبس 7 من «ألتراس أهلاوي» بتهمة الارهاب
» إحباط سفر 26 طفلًا هجرة غير شرعية في البحيرة
» مريض نفسي يقتل قاضيًا داخل مسكنه
» «جروس»: لن نتنازل عن السوبر.. وهدفي إسعاد جماهير الزمالك

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • مغرب

    05:40 م

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:40

  • عشاء

    19:10

من الى
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان