شرط وحيد لمشاركة الزمالك في البطولات الآسيوية

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يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لمشاركة الفريق الأبيض في بطولات الاتحاد الآسيوي بداية من الموسم المقبل والانسحاب من بطولات الاتحاد الأفريقي «كاف».

جاء رغبة الزمالك في المشاركة بالبطولات الآسيوية، ردًا على قرار إيقاف مرتضي منصور رئيس النادي ومنعه من حضور المباريات الأفريقية والمحلية لمدة عام.

وكشف المجلس أنه حصل على موافقات مبدئية من الاتحاد الآسيوي بدراسة الأمر وعرضه للبت فيه.

وأكد مجلس الزمالك على أنه يتم الآن تخصيص مقر للنادي في مدينة بورفؤاد المصرية التي تقع في قارة آسيا لتكون مقراً جديدا للنادي حتى يتسنى للنادي المشاركة في بطولات آسيا.

ويستطيع الزمالك بالفعل أن يخوض دوري أبطال آسيا، لكن بشرط تعجيزي وحيد وهو أن يقوم الاتحاد المصري لكرة القدم بتقديم طلب الانضمام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

يذكر أن الأندية الأسترالية تخوض دوري أبطال آسيا، لكن بعدما انضم اتحاد أستراليا لكرة القدم إلى الاتحاد الآسيوي، لكي يتمكن من المشاركة في مسابقاته المختلفة على مستوى الأندية والمنتخبات.


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