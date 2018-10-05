بيان رسمي يكشف تفاصيل اختفاء رئيس «الإنتربول»

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الانتربول

المنظمة الدولية الجنائية

مينج هونج وي

أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، أن مسؤوليها مطلعون بشأن التقارير الإعلامية المتعلقة بالاختفاء المزعوم لرئيس المنظمة، مينج هونج وي، وأن هذه المسألة متروكة للسلطات ذات الصلة بالموضوع في فرنسا والصين.

وأشارت المنظمة في بيان نقلته شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الجمعة، إلى أن الأمين العام للإنتربول، وليس رئيس المنظمة، هو المعني بمسؤولية إدارة العمليات التي تقوم بها الشرطة الدولية.

 فيما أعلن البيان- في ختامه- أن مقر الأمانة العامة للإنتربول لن يدلي بمزيد من التفاصيل بشأن هذا الصدد.

كان مسؤول قضائي في فرنسا، رفض الكشف عن هويته نظرًا لسير التحقيقات الجارية بشأن الاختفاء المزعوم، قد أفاد في وقت سابق اليوم بأن مينج هونج وي كان قد غادر مقر المنظمة بمدينة ليون الفرنسية ووصل إلى الصين في نهاية سبتمبر الماضي، فيما قالت زوجة، مينج هونج وي، إنه لم ترد أي أنباء عن زوجها منذ ذلك الحين.

تجدر الإشارة إلى أن مينج هونج وي «الذي يبلغ من العمر 64 عامًا»، قد أُنتخب لتولي منصبه الحالي في نوفمبر عام 2016، ومن المقرر أن تستمر فترة رئاسته للمنظمة الدولية حتى عام 2020.

يذكر أن مينج هونج وي عدة مناصب أخرى قبل توليه المنصب الأخير، حيث كان نائب وزير الأمن العام بالصين.

 كما أنه كان نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ومدير المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب بالصين.



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