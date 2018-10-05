» مريض نفسي يقتل قاضيًا داخل مسكنه

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قتل قاضي

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لأمن العاصمة في كشف غموض الشروع في قتل قاضٍ بمحكمة الأسرة داخل منزله بمنطقة التجمع الخامس.

وتبين أن وراء الجريمة أحد جيرانه وهو مهتز نفسيا، وضبط المتهم وأحيل إلى النيابة التي تولت التحقيق، وقال مصدر أمني إن القاضي من المرجح أن يتنازل عن البلاغ بسبب إصابة الضحية بمرض نفسي، والوقوف إلى جانب أسرته في معالجته وإدخاله إلى مستشفى.

وكشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة عن مفاجأة خلال تحقيقاتها في واقعة إطلاق الرصاص على قاضٍ في محكمة الأسرة داخل منزله في القاهرة الجديدة.

وبينت التحقيقات، التي أشرف عليها المستشار أحمد حنفي المحامي العام الأول، أن الواقعة جنائية، مشيرة إلى أن منفذ الجريمة وصل إلى منزل القاضي وضغط على جرس منزله، وعقب مشاهدته للقاضي أطلق الرصاص عليه وفر هاربًا، فاستقرت الرصاصة في كتف القاضي.

وأفادت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بأن معاينة النيابة عثرت على كاميرا في محيط الحادث، وتحديدًا في منزل مجاور لمنزل القاضي وبفحصها لم يتم التوصل إلى منفذ الجريمة.



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