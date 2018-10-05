» حبس 7 من «ألتراس أهلاوي» بتهمة الارهاب

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قضايا وحوادث

التراس الوداد
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النيابة العامة

جماعة محظورة

حبس 7 من التراس اهلاوي

قررت النيابة العامة حبس 7 من مشجعي النادي الأهلي من المنتمين إلى رابطة «ألتراس أهلاوي» لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر وترويج بيانات تحريضية ضد مؤسسات الدولة ومقاومة السلطات , كما أمرت النيابة بضبط وإحضار 8 آخرين للتحقيق معهم.

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمين المحبوسين عقب مباراة الأهلي وحوريا الغينى في إياب ربع نهائي بطولة أفريقيا.

وخلال التحقيقات دفع المحاميان محمد رشوان ومحمد حافظ، عضوا هيئة الدفاع عن المتهمين، ببطلان إجراءات الضبط ونفيا الاتهامات المنسوبة للمتهمين.

وقال المتهمون في تحقيقات النيابة إنهم حضروا المباراة مساء يوم الجمعة 14 سبتمبر باستاد السلام لتشجيع فريقهم الأهلى وعقب انتهاء المباراة غادروا إلى منازلهم وفوجئوا بالقبض عليهم. ونفوا الاتهامات المنسوبة إليهم.

ونفوا تلقيهم أي أموال من أية جهة مقابل تشجيع الفريق أو التحريض ضد أحد وذكروا أنهم يهتمون بالكرة فقط ولا يشغلهم أي أمور سياسية خارج ملعب كرة القدم.

أفادت تحريات ضباط الأمن الوطنى أن المتهمين المقبوض عليهم وآخرين جارٍ ضبطهم انضموا إلى «ألتراس أهلاوي» وحرضوا ضد مؤسسات الدولة، واتفقوا فيما بينهم قبل المباراة على إثارة حالة من الفوضى عن طريق الترويج ونشر شائعات من شأنها تكدير السلم العام.



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