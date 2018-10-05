  • الجمعة 05 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر05:37 م
بحث متقدم
غزة

انفجار وشيك بغزة ومصر تتدخل

الدولار

الاتحاد الأوروبي يفجر مفاجأة بشأن الدولار

مدبولي

أسباب إدراج 19 جامعة مصرية فى التصنيف العالمى؟

صلاح

مدرب الهلال يوجه رسالة قوية للعرب بشأن «صلاح»

حرب اكتوبر

تعرف على صاحب خطة "المآذن العالية" التى أذهلت إسرائيل

مسلمى الروهينجا

الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على ميانمار

أحمد سعد

«الداخلية» تؤجل حفل «أحمد سعد» لهذا السبب

شرطة الانتربول

بيان رسمي يكشف تفاصيل اختفاء رئيس «الإنتربول»

الزمالك

شرط وحيد لمشاركة الزمالك في البطولات الآسيوية

اطلاق نار

مريض نفسي يقتل قاضيًا داخل مسكنه

تفاصيل انتحار أمين شرطة بالأميرية

قضايا وحوادث

انتحار سيدة
صورة أرشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

انتحار أمين شرطة داخل شقة صديقه بالأميرية

#

أمين شرطة يحاول الانتحار بمحطة مترو الشهداء

#

مصرع شرطي وإصابة 3 مجندين في انقلاب سيارة

#

تفاصيل انتحار مهندس وزوجته الطبيبة

الاجهزة الامنية

الاميرية

انتحار امين شرطة

نجح رجال مباحث القاهرة من كشف سر العثور على جثة أمين شرطة مفصول مشنوق داخل شقة صديقه بمنطقة الأميرية، حيث تبين من التحريات أنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وبينت التحريات، التي أشرف عليها اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة أن الضحية تخلص من حياته بسبب أزمة نفسية أصيب بها بعد فصله من العمل.

وأشارت التحريات، إلى أن الضحية انعزل عن أصدقائه وترك منزله واستقر بصحبة صديقه منذ شهرين تقريبًا، فصنع مشنقة داخل غرفة النوم بشقة زميله.

وتحرر محضر وأخطرت النيابة التي أمرت بتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة ، بلاغًا من موظف يفيد بأن صديقه شنق نفسه بحبل داخل غرفة  شقة الأول الكائنة في شارع أبوعيسى مدينة الفردوس بدائرة القسم.

علي الفور انتقل فريق من المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لخالد ع أ" 41 سنة، أمين شرطة مفصول، معلق من العنق بواسطة حبل بسقف غرفة نوم بشقة صديقه، ويرتدي ملابسه كاملة، وتم إنزاله، وتبين وجود آثار زرقة وإحمرار حول الرقبة.

 وبسؤال صديقه، قرر بأنه حال عودته للشقة اكتشف انتحار صديقه، مضيفًا أنه كان يمر بأزمة نفسية منذ فترة تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بعيدًا عن الغوغائية.. مسيحية "الغرب" وإسلام "الشرق"

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك بـ«الأبيض» أمام الهلال
» تونس تعلن تمديد حالة الطوارئ
» النجوم يهزم الداخلية 1/2
» بالصور.. تعرف على أبطال الصاعقة الذين أرعبوا إسرائيل
» «عموري»: درسنا الزمالك جيدًا.. ونطمح للفوز باللقب
» ارتفاع ضحايا تسونامي إندونيسيا إلى 1571 قتيلاً
» تفاصيل انتحار أمين شرطة بالأميرية
» حبس 7 من «ألتراس أهلاوي» بتهمة الارهاب
» إحباط سفر 26 طفلًا هجرة غير شرعية في البحيرة
» مريض نفسي يقتل قاضيًا داخل مسكنه
» «جروس»: لن نتنازل عن السوبر.. وهدفي إسعاد جماهير الزمالك

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • مغرب

    05:40 م

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:40

  • عشاء

    19:10

من الى
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان