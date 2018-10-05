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ارتفاع ضحايا تسونامي إندونيسيا إلى 1571 قتيلاً

عرب وعالم

تسونامي إندونيسيا
تسونامي إندونيسيا

وكالات - خالد الشرقاوي

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إندونيسيا

ارتفع حصيلة ضحايا الزلزال وأمواج تسونامي في جزيرة سولاويسي الإندونيسية إلى 1571 شخصًا، وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، اليوم الجمعة.

وأعلن سوتوبو بوروو نوجروهو، المتحدث باسم الوكالة، اليوم، أن حصيلة الضحايا ارتفع إلى 1571.

وأوضح نوجروهو، أنّ 113 شخصا ما يزالون في عداد المفقودين، إلى جانب إصابة 2549 بجروح، ووقوع خسائر في 2736 مدرسة جراء كارثة التسونامي.

وأشار المتحدث إلى وجود 152 شخصًا تحت الأنقاض في مدينتي بالو ودونجالا، متوقعًا إمكانية وجود نحو ألف شخص تحت الأنقاض في القرى المحيطة أيضًا.

وأشار إلى أن أكثر من 70 ألف شخص في المنطقة اضطروا لترك منازلهم، بالإضافة إلى حاجة 191 ألف شخص متضرر إلى مساعدة عاجلة.

ويشارك في أعمال البحث والإنقاذ أكثر من 7 آلاف من أفراد الشرطة والجيش.

والجمعة الماضي، اجتاحت أمواج تسونامي ارتفاعها 6 أمتار، مدينتي بالو ودونجالا، بجزيرة سولاويسي، عقب هزة أرضية عنيفة بقوة 7.5 درجات.

وهذه ليست الكارثة الأولى من نوعها التي تضرب إندونيسيا؛ إذ ضرب زلزال جزيرة سومطرة (شمال) في 2004، وتسبب في "تسونامي" اجتاح سواحل 13 دولة على المحيط الهندي، مخلفا 226 ألف قتيل، بينهم ما يزيد عن 120 ألفا في إندونيسيا.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى بـ"حزام النار"، وهو قوس من خطوط الصدع تدور حول حوض المحيط الهادئ المعرض للزلازل المتكررة والثورات البركانية.


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