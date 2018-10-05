مدرب الهلال يوجه رسالة قوية للعرب بشأن «صلاح»

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محمد صلاح

ليفربول

خيسوس

حرص البرتغالي جورجي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي، على توجيه رسالة لكل اللاعبين العرب فيما يتعلق بالنجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني.

وأكد خيسوس أن كل اللاعبين العرب يجب أن يقتدوا بمحمد صلاح صانع ألعاب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، مشيدًا بما يقدمه في السعودية.

وواصل "محمد صلاح يحقق ما يشبه الإعجاز في أوروبا ولم يكن يتوقع له أي شخص كل هذا النجاح".

وشدد على أنه يتوقع استمرار تألق اللاعب في الفترة القادمة والحفاظ على مستواه مع الزعيم السعودي.

وتابع "يجب على كل اللاعبين العرب أن يتعلموا من صلاح ويسيروا على نفس طريقته إذا ما أرادوا أن يطبقوا الاحتراف بحذافيره".


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