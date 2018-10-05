» بالصور.. تعرف على أبطال الصاعقة الذين أرعبوا إسرائيل

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حرب أكتوبر

الوحدات الخاصة

تدمير ايلات

قامت الوحدات الخاصة من القوات البحرية المصرية بالغطس تحت سطح مياه قناة السويس للبحث عن فتحات "النابلم" وتعطيلها.

كان التحرك عن طريق مادة تتجمد في ماء القناة اخترعها رائد عبقري بالقوات البحرية يدعي أحمد مأمون أعطى سرها إلى قائد القوات البحرية المصرية وبدوره أعطاها إلي الرئيس السادات الذي أقرها, وتم التكتم عليها, حيث قامت 36 مجموعة من الضفادع البشرية بسد فتحات المواسير وقطع خراطيم الطلمبات التي لم تفلح إسرائيل في إشعال حريق واحد طوال العبور.

ويعتبر من أحد إنجازات المخابرات العامة المصرية الحصول علي خريطة بمواقع وتمركز مواسير فتحات النابلم قبل حرب أكتوبر بفترة كبيرة، والتي عطلتها وحدات خاصة من البحرية المصرية قبل حرب أكتوبر بيوم "5 أكتوبر".

ومن أبرز جنود الوحدات الخاصة هم:

مقدم بحري رفيع راشد

رائد بحري ربيع محمد سعيد

ملازم بحري اسعد أمين

مساعد بحري فؤاد رمزي ( أحد ابطال الهجوم على إيلات )

البطل علي ابو الحسن الحاصل علي وسام نجمة سيناء





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