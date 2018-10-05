  • الجمعة 05 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر05:37 م
بحث متقدم
غزة

انفجار وشيك بغزة ومصر تتدخل

الدولار

الاتحاد الأوروبي يفجر مفاجأة بشأن الدولار

مدبولي

أسباب إدراج 19 جامعة مصرية فى التصنيف العالمى؟

صلاح

مدرب الهلال يوجه رسالة قوية للعرب بشأن «صلاح»

حرب اكتوبر

تعرف على صاحب خطة "المآذن العالية" التى أذهلت إسرائيل

مسلمى الروهينجا

الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على ميانمار

أحمد سعد

«الداخلية» تؤجل حفل «أحمد سعد» لهذا السبب

شرطة الانتربول

بيان رسمي يكشف تفاصيل اختفاء رئيس «الإنتربول»

الزمالك

شرط وحيد لمشاركة الزمالك في البطولات الآسيوية

اطلاق نار

مريض نفسي يقتل قاضيًا داخل مسكنه

"مدبولى" يوضح..

أسباب إدراج 19 جامعة مصرية فى التصنيف العالمى؟

آخر الأخبار

مدبولي
مدبولي

وكالات

أخبار متعلقة
#

التعليم العالي: 1.5% نسبة مشاركة الجامعات المصرية في "التايمز"

#

شاهد.. حكايات مؤلمة للمسنات مع أبنائهن

#

إدراج 19 جامعة مصرية في تصنيف «التايمز»

#

خبير عالمى فى مناظير العمود الفقرى بمستشفى القوات المسلحة

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

جامعات مصرية

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أسباب إدراج 19 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني "Times Higher Education "، بين أفضل 1200 جامعة شملها التصنيف من بين 25 ألف جامعة على مستوى العالم.

وبلغ عدد الجامعات المصرية 9 جامعات فى تصنيف العام الماضي، و8 جامعات فى العام قبل الماضي، و3 جامعات فقط في تصنيف تم منذ 3 سنوات.

ويوضح تصنيف "Times Higher Education " لعام 2019، أن هناك تقدمًا ملحوظًا للجامعات الإقليمية في هذا الترتيب، حيث جاءت جامعات "الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبنها، وبنى سويف، وكفر الشيخ، والمنصورة، وقناة السويس" فى المرتبة من 601 – 800، وجاءت جامعات "الإسكندرية، والقاهرة، والفيوم، وسوهاج، وطنطا" فى المرتبة من 801 – 1000، بينما جاءت جامعات "عين شمس، والأزهر، وأسيوط، وحلوان، والمنوفية، والمنيا، وجنوب الوادى، والزقازيق" فى المرتبة من 1001- 1200.

وأكد مدبولي، أن الدولة تضع ملف الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية على أجندة الأولويات، وهناك جهود كبيرة تبذل على الأرض، سواء فى نظام التعليم قبل الجامعى أو الجامعى، وستشهد الفترة المقبلة افتتاح عدد من الجامعات المتميزة، بالمدن الجديدة التى تنشئها الدولة حاليا، ستقدم مستوى تعليميا عاليا.

وتابع رئيس الوزراء، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، نتائج هذا التصنيف، إذ أعلن الوزير أن نسبة الجامعات المصرية التى ظهرت فى تصنيف التايمز بلغت 1.5% من إجمالى 1200 جامعة، وهذه النسبة تفوق تعداد سكان مصر (1.3%) من إجمالى تعداد السكان العالمي، ووفقا لهذا التصنيف الذى يعد من أقوى التصنيفات الدولية للجامعات تكون مصر قد تفوقت على العديد من دول العالم المتقدم فى التصنيف الدولي للجامعات.

وأكد وزير التعليم العالي، أن هناك تكليفات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالارتقاء بموقع الجامعات المصرية فى التصنيف الدولي للجامعات، وما تحقق هو نتيجة تنفيذ هذه التكليفات، فهذا النجاح للجامعات المصرية فى التصنيف الدولي يرجع إلى إصرار منظومة التعليم الجامعى فى مصر على تنفيذ هذه التكليفات والارتقاء بموقع الجامعات المصرية فى التصنيف الدولي للجامعات، والتقدم الملحوظ على مستوى تنفيذ خطة التعليم العالى والبحث العلمى ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، مؤكدًا الجهود المتميزة التي بذلتها الجامعات المصرية بالتعاون مع لجنة "مساعدة الجامعات المصرية على تحسين التصنيف الدولي" التى شكلتها الوزارة لتقديم الدعم للجامعات فى هذا الملف المهم.

وأوضح عبد الغفار، أن اللجنة نظمت أكثر من 20 ورشة عمل، بمشاركة ممثلي الجامعات والمراكز البحثية وخبراء من مختلف دول العالم، كما أن هذه الفترة تشهد تنامي دور أساتذة الجامعات فى النشر الدولي للبحوث فى كبرى المجلات العلمية.

تجدر الإشارة إلى أن تصنيف "Times Higher Education " يعتمد على خمسة مؤشرات رئيسية في مجالات: التعليم (البيئة التعليمية بنسبة 30%)، البحث (حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة بنسبة 30%)، الاستشهادات (تأثير البحث بنسبة 30 %)، العلاقات الدولية (أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث بنسبة 7.5%)، دخل الصناعة (نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع بنسبة 2.5 %).

وفيما يتعلق بوضع الجامعات المصرية بالتصنيفات العالمية الأخرى، قال وزير التعليم العالى:

• تصنيف جامعات شنغهاي الصيني: جاء ترتيب جامعة القاهرة فى هذا التصنيف بين 400-500 على مستوى العالم، وفى عام 2017 زاد عدد الجامعات المصرية بعد إدراج جامعتي الإسكندرية وعين شمس، وفي عام 2018 تم إدراج جامعتي المنصورة وبني سويف فأصبحت خمس جامعات هى (القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، المنصورة، بني سويف).

• تصنيف ليدن الهولندى: في عام 2017 تم إدراج أربع جامعات مصرية هى جامعات: (القاهرة، عين شمس، المنصورة، الإسكندرية).

• تصنيف US News الأمريكي: في عام 2018 تم إدراج 12 جامعة مصرية هى جامعات: (القاهرة، حلوان، قناة السويس، عين شمس، الإسكندرية، المنصورة، أسيوط، الأزهر، الزقازيق، طنطا، المنوفية، الجامعة البريطانية فى مصر).

• تصنيف QS البريطاني: في عام 2018 تم إدراج ست جامعات مصرية هى (القاهرة، عين شمس، الأزهر، الإسكندرية، أسيوط، الجامعة الأمريكية بالقاهرة).


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بعيدًا عن الغوغائية.. مسيحية "الغرب" وإسلام "الشرق"

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك بـ«الأبيض» أمام الهلال
» تونس تعلن تمديد حالة الطوارئ
» النجوم يهزم الداخلية 1/2
» بالصور.. تعرف على أبطال الصاعقة الذين أرعبوا إسرائيل
» «عموري»: درسنا الزمالك جيدًا.. ونطمح للفوز باللقب
» ارتفاع ضحايا تسونامي إندونيسيا إلى 1571 قتيلاً
» تفاصيل انتحار أمين شرطة بالأميرية
» حبس 7 من «ألتراس أهلاوي» بتهمة الارهاب
» إحباط سفر 26 طفلًا هجرة غير شرعية في البحيرة
» مريض نفسي يقتل قاضيًا داخل مسكنه
» «جروس»: لن نتنازل عن السوبر.. وهدفي إسعاد جماهير الزمالك

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • مغرب

    05:40 م

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:40

  • عشاء

    19:10

من الى
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان