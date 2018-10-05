  • الجمعة 05 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر07:00 م
بحث متقدم
هشام طلعت مصطفى

رسميًا.. هشام طلعت يوضح حقيقة شراء «بيراميدز»

إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار وقنابل الغاز على المتظاهرين

بالصور.. استشهاد 2 وإصابة 124 في غزة

أحمد فؤاد

أحمد فؤاد: هذا ما فعله معي السادات بعد الحرب

غزة

انفجار وشيك بغزة ومصر تتدخل

الدولار

الاتحاد الأوروبي يفجر مفاجأة بشأن الدولار

مدبولي

أسباب إدراج 19 جامعة مصرية فى التصنيف العالمى؟

صلاح

مدرب الهلال يوجه رسالة قوية للعرب بشأن «صلاح»

حرب اكتوبر

تعرف على صاحب خطة "المآذن العالية" التى أذهلت إسرائيل

مسلمى الروهينجا

الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على ميانمار

شرطة الانتربول

بيان رسمي يكشف تفاصيل اختفاء رئيس «الإنتربول»

تونس تعلن تمديد حالة الطوارئ

عرب وعالم

تونس
تونس

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

واشنطن تعلن حالة الطوارئ بسبب هذا الأمر الخطير

#

إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الليبية طرابلس

#

عبدالعال: الظروف هي التي فرضت الطوارئ

#

تمديد حظر التجوال في مناطق بشمال سيناء

تونس

حالة الطوارئ

تمديد

قررت السلطات التونسية، اليوم الجمعة، تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ ثلاث سنوات، لمدة شهر إضافي، اعتبارًا من الاثنين المقبل.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان لها اليوم، أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، استقبل الجمعة، بقصر الرئاسة في قرطاج، وزيري الداخلية هشام الفوراتي، والدفاع عبد الكريم الزبيدي.

وأوضح أن اللقاء استعرض الوضع الأمني والعسكري في البلاد وعلى الحدود، وجاهزية مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية في مواجهة الإرهاب ومقاومة الجريمة المنظمة.

وكانت السلطات التونسية قد فرضت حالة الطوارئ أول مرة، نهاية نوفمبر 2015، إثر تفجير إرهابي استهدف حافلة لعناصر من أمن الرئاسة وسط العاصمة تونس، مخلّفًا نحو 30 قتيل وجريح.

ولاحقا، جرى تمديد حالة الطوارئ عدة مرات، كان آخرها في 12 مارس الماضي.

ويمنح قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات واسعة، منها وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير(منع) الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بعيدًا عن الغوغائية.. مسيحية "الغرب" وإسلام "الشرق"

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» موعد مباراة الزمالك والهلال.. والقنوات الناقلة
» انتحار ربة منزل بعد طلاقها بأسبوعين
» ليبرمان: الأعياد انتهت واحذروا القادم
» «كلوب» يكشف عن الشىء الوحيد الذي تغير في «صلاح»
» تواجد أمني مكثف لمنع تجدد اشتباكات بين عائلتين بالقليوبية
» الزمالك بـ«الأبيض» أمام الهلال
» تونس تعلن تمديد حالة الطوارئ
» النجوم يهزم الداخلية 1/2
» بيان رسمي يكشف تفاصيل اختفاء رئيس «الإنتربول»
» بالصور.. تعرف على أبطال الصاعقة الذين أرعبوا إسرائيل
» شرط وحيد لمشاركة الزمالك في البطولات الآسيوية

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عشاء

    07:10 م

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:40

  • عشاء

    19:10

من الى
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان