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ليبرمان: الأعياد انتهت واحذروا القادم

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إسرائيل

غزة

ليبرمان

قال أفيجدور ليبرمان، وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إن الأعياد اليهودية التي حلّت خلال شهر سبتمبر مرّت على خير ولم تشهد تصعيدًا أمنيًا محذرًا قادة حماس من القادم.

وكتب "ليبرمان"، اليوم الجمعة، على صفحته على "تويتر"، على خلفية التأهب العسكري على الحدود مع قطاع غزة، أن إسرائيل دخلت فترة ما بعد الأعياد، ملمحًا أن التعامل مع المظاهرات في قطاع غزة عند السياج الحدودي سيكون أكثر حزمًا.

وكتب ليبرمان: "مرّت الأعياد اليهودية خلال شهر سبتمبر كيفما تصورنا، دون انزلاق كبير إلى العنف، رغم أننا لم نتساهل مع المتظاهرين على الحدود مع قطاع غزة. فترة بعد الأعياد جاءت. وأقول لقيادة حماس خذوا ذلك بالحسبان".


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