  • الجمعة 05 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر06:59 م
بحث متقدم
هشام طلعت مصطفى

رسميًا.. هشام طلعت يوضح حقيقة شراء «بيراميدز»

إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار وقنابل الغاز على المتظاهرين

بالصور.. استشهاد 2 وإصابة 124 في غزة

أحمد فؤاد

أحمد فؤاد: هذا ما فعله معي السادات بعد الحرب

غزة

انفجار وشيك بغزة ومصر تتدخل

الدولار

الاتحاد الأوروبي يفجر مفاجأة بشأن الدولار

مدبولي

أسباب إدراج 19 جامعة مصرية فى التصنيف العالمى؟

صلاح

مدرب الهلال يوجه رسالة قوية للعرب بشأن «صلاح»

حرب اكتوبر

تعرف على صاحب خطة "المآذن العالية" التى أذهلت إسرائيل

مسلمى الروهينجا

الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على ميانمار

شرطة الانتربول

بيان رسمي يكشف تفاصيل اختفاء رئيس «الإنتربول»

بالصور.. استشهاد 2 وإصابة 124 في غزة

عرب وعالم

إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار وقنابل الغاز على المتظاهرين
إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار وقنابل الغاز على المتظاهرين

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة

#

شهيد ثانٍ برصاص الاحتلال الإسرائيلي

#

شهيدان و415 جريحًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

#

حماس تستنكر تحميل البيت الأبيض لها مسؤولية أحداث غزة

إسرائيل

فلسطين

غزة

حقوق الإنسان

استشهاد

استشهد فلسطينيان، أحدهما طفل، وجرح 124 آخرون، اليوم الجمعة، جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي، النار وقنابل الغاز المسيل للدموع، على المتظاهرين، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أشرف القدرة، في بيان إن فلسطينييْن اثنين بينهما طفل قد استشهدا جراء إصابتهما برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة غزة، وفق وكالة "الأناضول".

وذكر أن الشهيدين هما الطفل فارس السرساوي، 12 عامًا، ومحمود أبو سمعان، 24 عامًا.

كما ذكر "القدرة" أن 124 فلسطينيًا، أصيبوا جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع عليهم، في مواقع متفرقة من المنطقة الحدودية لقطاع غزة، بينهم 5 حالات وصفت بالخطيرة.

وذكر أن من بين المصابين 64 شخصًا دخلوا المشافي (لم يوضح طبيعة إصاباتهم)، فيما تلقى بقية المصابين العلاج في النقاط الطبية الميدانية.

ومنذ نهاية مارس، ينظم الفلسطينيون مسيرات عند حدود قطاع غزة للمطالبة برفع الحصار عن القطاع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بعيدًا عن الغوغائية.. مسيحية "الغرب" وإسلام "الشرق"

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» موعد مباراة الزمالك والهلال.. والقنوات الناقلة
» انتحار ربة منزل بعد طلاقها بأسبوعين
» ليبرمان: الأعياد انتهت واحذروا القادم
» «كلوب» يكشف عن الشىء الوحيد الذي تغير في «صلاح»
» تواجد أمني مكثف لمنع تجدد اشتباكات بين عائلتين بالقليوبية
» الزمالك بـ«الأبيض» أمام الهلال
» تونس تعلن تمديد حالة الطوارئ
» النجوم يهزم الداخلية 1/2
» بيان رسمي يكشف تفاصيل اختفاء رئيس «الإنتربول»
» بالصور.. تعرف على أبطال الصاعقة الذين أرعبوا إسرائيل
» شرط وحيد لمشاركة الزمالك في البطولات الآسيوية

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عشاء

    07:10 م

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:40

  • عشاء

    19:10

من الى
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان