بالصور.. استشهاد 2 وإصابة 124 في غزة

05 أكتوبر 2018 - 06:18 م

استشهد فلسطينيان، أحدهما طفل، وجرح 124 آخرون، اليوم الجمعة، جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي، النار وقنابل الغاز المسيل للدموع، على المتظاهرين، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أشرف القدرة، في بيان إن فلسطينييْن اثنين بينهما طفل قد استشهدا جراء إصابتهما برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة غزة، وفق وكالة "الأناضول".

وذكر أن الشهيدين هما الطفل فارس السرساوي، 12 عامًا، ومحمود أبو سمعان، 24 عامًا.

كما ذكر "القدرة" أن 124 فلسطينيًا، أصيبوا جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع عليهم، في مواقع متفرقة من المنطقة الحدودية لقطاع غزة، بينهم 5 حالات وصفت بالخطيرة.

وذكر أن من بين المصابين 64 شخصًا دخلوا المشافي (لم يوضح طبيعة إصاباتهم)، فيما تلقى بقية المصابين العلاج في النقاط الطبية الميدانية.

ومنذ نهاية مارس، ينظم الفلسطينيون مسيرات عند حدود قطاع غزة للمطالبة برفع الحصار عن القطاع.