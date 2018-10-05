رسميًا.. هشام طلعت يوضح حقيقة شراء «بيراميدز»

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هشام طلعت مصطفى
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أصدرت مجموعة شركات طلعت مصطفى، بيانًا رسميًا، تنفي فيه الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن عزمها شراء نادي بيراميدز، مشددة على أن كل هذه الأنباء ليس لها أساس من الصحة.

وقالت المجموعة في بيان تم نشره عبر الصفحات الرسمية للمجموعة على مواقع التواصل الاجتماعي: «ننفي بشكل قاطع أي أنباء عن التفاوض على شراء نادى بيراميدز، بالإشارة إلى ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية بشأن التفاوض لشراء نادى بيراميدز، نؤكد أن كل هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، وننفى بشكل قاطع هذه الإشاعة التي ليس لها أي أساس من الصحة».

يذكر أن وزير الرياضي السعودي تركي آل شيخ، قد قرر ترك الاستثمار الرياضي بمصر بعدما أغلق قناة بيراميدز، ويبحث عن مستثمر لشراء النادي.  


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