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بعد وفاتها.. 10 معلومات عن المخرجة «عطيات الأبنودي»

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عطيات الأبنودي
عطيات الأبنودي

خالد الشرقاوي

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وفاة

عطيات الأبنودي

المخرجة

أعلنت أسماء يحيى الطاهر ابنه المخرجة عطيات الأبنودي، عن وفاة والدتها، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وكتبت عبر حسابها الشخصى "فيسبوك": "ماما فكت قيود جسمها اللى حاصرها وروحها راحت لربنا.. ادعوا لها بالرحمة والمغفرة".

-        عطيات الأبنودى هي مخرجة وكاتبة ومنتجة وممثلة مصرية

-        اسمها بالكامل عطيات عوض محمود خليل

-        درست القانون بكلية الحقوق في جامعة القاهرة

-        حازت على درجة الليسانس في عام 1963

-        كما واصلت الدراسة بعدها بالمعهد العالي للسينما وتخرجت منه في عام 1972

-        حصلت على زمالة مدرسة السينما والتليفزيون الدولية من بريطانيا في عام 1976

-        واحدة من أبرز الأسماء في صناعة الأفلام التسجيلية في مصر

-        قامت بتأسيس شركة إنتاج، وهى شركة (أبنود فيلم)

-        اهتمت في كافة أفلامها برصد الحياة الاجتماعية اليومية للشرائح الكادحة في مصر

-        توفيت اليوم عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع مع المرض


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