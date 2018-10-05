بعد وفاتها.. 10 معلومات عن المخرجة «عطيات الأبنودي»

خالد الشرقاوي
أعلنت أسماء يحيى الطاهر ابنه المخرجة عطيات الأبنودي، عن وفاة والدتها، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع مع المرض.
وكتبت عبر حسابها الشخصى "فيسبوك": "ماما فكت قيود جسمها اللى حاصرها وروحها راحت لربنا.. ادعوا لها بالرحمة والمغفرة".
- عطيات الأبنودى هي مخرجة وكاتبة ومنتجة وممثلة مصرية
- اسمها بالكامل عطيات عوض محمود خليل
- درست القانون بكلية الحقوق في جامعة القاهرة
- حازت على درجة الليسانس في عام 1963
- كما واصلت الدراسة بعدها بالمعهد العالي للسينما وتخرجت منه في عام 1972
- حصلت على زمالة مدرسة السينما والتليفزيون الدولية من بريطانيا في عام 1976
- واحدة من أبرز الأسماء في صناعة الأفلام التسجيلية في مصر
- قامت بتأسيس شركة إنتاج، وهى شركة (أبنود فيلم)
- اهتمت في كافة أفلامها برصد الحياة الاجتماعية اليومية للشرائح الكادحة في مصر
- توفيت اليوم عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع مع المرض
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