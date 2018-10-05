» موعد مباراة الزمالك والهلال.. والقنوات الناقلة

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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره الهلال، غدًا السبت، على ملعب جامعة الملك سعود، في بطولة كأس السوبر المصري السعودي.

وتقام مباراة الزمالك المصري ضد الهلال السعودي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ووصلت بعثة نادي الزمالك، أمس الخميس، إلى مطار الملك خالد بالرياض وكان في استقبالها قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وعدد من مسؤولي الهلال في صالة الضيافة.

وستنقل مباراة الهلال ضد الزمالك على كأس السوبر المصري السعودي من خلال البث المباشر عبر قنوات؛

- قناة "ksa sports 1 HD " بتعليق فهد العتيبي

- تطبيق دوري بلس.

- قناة "أبو ظبي الرياضية 1" بصوت المعلق علي الكعبي.

- قناة دبي الرياضية وسيتولى فارس عوض التعليق على المباراة.

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