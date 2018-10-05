» انتحار ربة منزل بعد طلاقها بأسبوعين

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انتحار
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الطلاق

المنيا

انتحار ربة منزل

لرجهزة الامنية

أقدمت ربة منزل في محافظة المنيا علي إنهاء حياتها، اليوم الجمعة، بتناولها جرعة كبيرة من السم، لتلفظ أنفاسها الأخيرة داخل منزل شقيقها في قرية الشرفا الواقعة بالجانب الشرقي لمركز المنيا.

تم نقلها على الفور إلى مستشفى التأمين الصحي"جثة هامدة"، وانتقلت أجهزة الأمن إلى المستشفى ومنزل شقيقها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، والتي أمرت بدفن الجثة.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد رأفت الحلواني مأمور مركز شرطة المنيا، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوصول "ربة منزل" وتقيم في قرية الشرفا التابعة لمركز المنيا، إلى مستشفى التأمين الصحي "جثة هامدة".

 وانتقل فريق من وحدة مباحث مركز الشرطة بقيادة المقدم أحمد يسري رئيس وحدة البحث الجنائي، ومعاونه الرائد خالد موس، تحت إشراف العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي في المديرية، إلى المستشفى وتبين أن "الجثة" لربة منزل تُدعى "ح. م. 29 سنة"، ربة منزل.

وأوضحت التحريات التي أجراها فريق البحث الجنائي، أن ربة المنزل انتحرت بتناولها جرعة كبيرة من السم، أثناء تواجدها داخل منزل شقيقها في قرية الشرفا الواقعة بالجانب الشرقي لمركز المنيا.

 وأشارت "التحريات" أن "ربة المنزل" كانت تمر بحالة نفسية سيئة؛ بسبب طلاقها من زوجها قبل نحو أسبوعين، والتي كانت تُقيم معه داخل إحدى قر محافظة أسيوط، وأنه عقب طلاقها توجهت إلى منزل شقيقها للإقامة فيه.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت نيابة مركز المنيا العامة لتباشر التحقيقات، تحت إشراف المستشار أحمد الفولي المحامي العام لنيابات جنوب المنيا.


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