» طاقم تحكيم من سيشيل لمباراة المصري وفيتا كلوب

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"كاف" يعلن أسماء حكام مباراة المصرى ونهضة بركان

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المصرى

الكونفدرالية

فيتا كلوب

تلقى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» يخطرها من خلاله بطاقم حكام مباراة المصري ومضيفه فيتا كلوب الكونغولي، المقرر إقامتها يوم 24 أكتوبر الجاري، في إياب الدور نصف النهائي للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وتضمن الخطاب أن المباراة سيديرها طاقم دولي من جزيرة سيشل يقوده حكم الساحة الدولي بيرنارد كاميل ويعاونه جيلبرت ليستا كمساعد أول، وجيمس فريدريك إيميل كمساعد ثاني، فيما يتولى أليستر بارا مهام الحكم الرابع.

يذكر أن المصرى تعادل سلبيا مع فيتا كلوب فى ذهاب نصف النهائى ببورسعيد.


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