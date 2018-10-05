هكذا نجحت "الإخوان" فى انتخابات 2005

05 أكتوبر 2018 - 06:58 م

كشف طارق البشبيشي، القيادي الإخواني السابق، سر حصول جماعة الإخوان على عدد كبير من المقاعد خلال الانتخابات البرلمانية 2005، لافتًا إلى أن الجماعة كانت تستغل تعاطف الشخصيات المرموقة في المجتمع.

وقال "البشبيشي"، فى منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في انتخابات مجلس الشعب عام 2005، وأثناء الدعاية الانتخابية كان هناك مؤتمر انتخابي للإخوان في الحي الذي أقطن فيه وبطبيعة الحال كنت ضمن اللجنة المكلفة بالتحضير للمؤتمر والمسئولة عن نجاحه".

وأضاف: " كنا دائما نخطط في جميع مؤتمراتنا أن ندعو لها رموز وصفوة المجتمع من خارج الإخوان حتى نصدر للرأي العام بأن تلك الشخصيات المرموقة تؤيد مرشحي الجماعة، وتم تكليفي بزيارة أحد شيوخ الأوقاف الكبار في محافظة البحيرة في منزله ودعوته للمشاركة في المؤتمر وإلقاء كلمة تتماشى مع أفكار الإخوان وأدبياتهم خاصة أنه كان من خطباء الجمعة في أحد المساجد المشهورة في مدينة دمنهور".

وتابع: "أحسن الرجل استقبالي في منزله و كان رجلًا حييًا مهذبا ذو خلق، أبدى الرجل بعض القلق من الدعوة فأقنعته بأن هذه الانتخابات مختلفة والحكومة تسمح بحرية الدعاية وليست هناك أية مضايقات، وأحرج الرجل من الحاحى، وقبل الدعوة وطلبت منه أن يرتدى زى الأزهر الشريف (كان هذا الأمر مهما لنا أن يظهر الأزهر صاحب الدين المعتدل مؤيدًا للإخوان) و فعلًا تم المؤتمر والتزم الشيخ بما تم الاتفاق عليه معي".

وفجر القيادي السابق مفاجأة عن الداعية الأزهري: "و بعد أيام تم التحقيق معه في الأوقاف وتم منعه تمامًا من الخطابة وحزن الرجل حزنًا شديدًا ودخل في حالة من الاكتئاب وأغلق على نفسه غرفته وبدأت حالته الصحية تتراجع".

واختتم: " علمت من صهره أنه كان يحب الخطابة ويستعد لها ويجد في ذلك راحة نفسية شديدة فلم يتحمل الابتعاد عن المنبر وبعد فترة مات الشيخ رحمة الله عليه".