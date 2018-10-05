» مشاجرة تنتهي بقتل شاب لشقيقه بأسيوط

05 أكتوبر 2018 - 07:01 م

أقدم شخص علي إنهاء حياة شقيقه بطلق ناري بعد اندلاع مشاجرة نشبت بينهما بميدان السينما بالقوصية في محافظة أسيوط.

البداية كانت عندما تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية بوصول بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووقوع قتيل بميدان السينما بالبندر دائرة المركز.

وبالانتقال والإسعاف تبين نشوب مشاجرة بين كل من "هيثم. ن. ع. ط"، وشقيقه يدعى "عمر" لخلافات عائلية بينهما، أسفرت المشاجرة عن مقتل الأول وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزي.

جار تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.