داعية سلفي لـ"الإخوان" : عزائي لكم

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حرب أكتوبر

حسين مطاوع

قال الداعية السلفي حسين مطاوع، إن يوم 6 أكتوبر هو ذكرى مؤلمة لجماعة الإخوان المسلمين، وقطر وأمريكا، لأن الجيش المصري انتصر على حلفائهم في ذلك التاريخ.

وكتب "مطاوع"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "خالص العزاء للإخوانجية المصريين الهاربين في تركيا وبريطانيا وقطر وأمريكا وكل الإخوانجية في شتى بقاع العالم بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لانتصار الجيش المصري العظيم على حلفائهم بني صهيون أدام الله أحزانكم".

وتمر غدًا الذكرى الخامسة والأربعين لحرب أكتوبر والتي انتصر فيها الجيش المصري على الاحتلال الإسرائيلي، وتحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر.


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