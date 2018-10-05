» سمسار يشنق نفسه داخل منزله فى أوسيم

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الجيزة

النيابة العامة

اوسيم

انتحار سمسار

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بتشريح جثة شاب انتحر شنقًا داخل منزله بمنطقة أوسيم، وذلك بعد مروره بأزمة نفيسة.

وطلبت النيابة، تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمتوفى، وتحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كان قسم شرطة أوسيم قد تلقي بلاغا يفيد العثور على جثة سمسار داخل مسكنه، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة.

وتبين أن سمسارًا انتحر بشنق نفسه، حيث اكتشف شقيقه تغيبه فتوجه إلى شقته وكسر الباب ليعثر عليه مشنوقًا بسقف الشقة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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