بالصور.. حفل زفاف جماعى فى الشيشان

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حفل زفاف جماعى فى الشيشان
حفل زفاف جماعى فى الشيشان

خالد الشرقاوي

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الشيشان

حفل زفاف جماعي

جروزني

أقامت الشيشان اليوم الجمعة، حفل زفاف جماعى بمناسبة الذكرى الـ 200 لتأسيس العاصمة جروزنى.

وشهد الحفل بعض العروض الموسيقية والرقص، كما حملت العرائس الورود اتباعا للعادات والتقاليد فى الجمهورية الشيشانية.

وتقع جروزني، عاصمة الشيشان السابقة على جانبى سونجا رافد نهر تيريك، ويبلغ عدد سكانها حوالى 230 ألف نسمة، وتضم المدينة ثلث سكان الشيشان.

وتم بناء مدينة جروزنى حول قلعة حملت الاسم ذاته بناها ألكسى يرمولوف وكان قائد الجيش القيصرى فى القوقاز عام 1818، حيث أدى ميخائيل ليرمونتوف وليف تولستوى الخدمة العسكرية بها وكتبا روائع أدبهما تحت تأثير الأصالة القوقازية.

وبدأ استخراج النفط قرب جروزنى عام 1893، فتحولت المدينة إلى أحد أكبر المراكز الصناعية في القوقاز.






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