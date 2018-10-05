بمشاركة «شيفو» و«السعيد».. أهلي جدة يتخطى الفيصلي

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المصريون

أهلي جدة

الهلال

حقق فريق أهلي جدة فوزًا على الفيصلي، بهدفين دون رد، فى المواجهة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، على ملعب «الجوهرة»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

سجل المهاجم السورى عمر السومة هدف الأهلى الأول بالدقيقة 10 من رأسية، بعد عرضية رائعة من محمد عبد الشافى، والذى تلقى تمريرة بينية من النجم المصرى الأخر عبد الله السعيد.

ويعد عبد الشافى ثانى أكثر مدافع صناعة للأهداف فى الدوري السعودى منذ عام 2014 برصيد 11 هدفا خلف عبد الرحمن العبيد 12 هدفا.

ونجح الإسبانى خوسيه خورادو فى إضافة الهدف الثانى للأهلى فى الدقيقة 46 من زمن اللقاء، عبر تصويبة رائعة فشل حارس الفيصلى فى التصدى لها، لينتهى الشوط الأول بتقدم أهلى جدة 2 – 0.

بهذا الفوز تصدر فريق الأهلى جدول ترتيب الدوري السعودي مؤقتا برصيد 13 نقطة متفوقا بفارق نقطة عن الهلال والنصر أصحاب الـ12 نقطة، بينما توقف رصيد الفيصلى عند 4 نقاط فى المركز الحادي عشر.

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