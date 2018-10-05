» إسرائيلي يروي تجربته بسيناء: شربت الحشيش وأكلت ملوخية

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إسرائيل

سيناء

سياحة

دفعت 60 شيكل مقابل كأس فودكا وشاهدت الشروق بملابسي الداخلية

خلال عمليات فحص الجوازات يمكنك سماع من يسبك بالعربية

قال موقع "ماكو" الإخباري العبري إنه "رغم التحذيرات التي توجهها تل أبيب للسياح الإسرائيليين مطالبة إياهم بعدم زيارة سيناء، إلا أن الأخيرة تعتبر وجهة مفضلة لهم ومكان للهروب من الواقع اليومي". 

ونقل عن أحد السائحين  قوله "تلقيت الكثير من التحذيرات كي لا أسافر إلى سيناء، إلا أنني وعشرات المتحمسين أردنا الذهاب إلى هناك للمشاركة في حفلات الرقص، دفعت 150 شيكل كي أسكن أنا وأصدقائي في خيمة بدوية بشبه الجزيرة، شربنا عصير المانجو، قفزنا في البحر واستمتعنا بالمياه، بعد ذلك تناولنا الملوخية المصرية، ثم تناولنا المانجو مجددا، كنت أشعر كما لو كنت في حلم سعيد".   

وأضاف السائح الإسرائيلي "شاركت أنا و150 شخص في إحدى الرقصات، كنا نرفع أيادينا ونصفق للتعبير عن فرحتنا بالتواجد على ساحل البحر في سيناء ورقصنا على أنغام الألحان والأغاني المصرية، بعد ذلك رقصنا على الألحان الأردنية، الحفلة التي كان من المفترض أن تنتهي في منتصف الليل توقفت في الخامسة فجرا، في الوقت من الغروب للشروق استمعنا إلى إسلام الشاعري وهو شاب قاهرى يعزف على الناي".

وواصل "الموسيقى التي امتلأ بها الجو مع رائحة الجعة ومخدر الحشيش كانت تأتي وتذهب، كنا نسمع العبرية مختلطة بالعربية، دفعت 60 شيكل من أجل كأس فودكا روسية، خرجت بملابسي الداخلية والكوفية والسيجارة في فمي ونظرت إلى شروق الشمس التي تصعد من الجبل، على الساحل كانوا يقومون بتدريبات اليوجا".   

ولفت "خلال عملية فحص جوازات السفر يمكنك أن تسمع من يسبك بالعربية، لكن بالرغم من ذلك سيناء لا زالت ساحرة كما هي ومليئة بالمناظر الطبيعية الصحراوية والجبلية"، مضيفا "أنا لا أوجه دعوة للإسرائيليين كي يعبروا الحدود ويزوروا سيناء لكنني ببساطة أردت أن أقول أن هناك أشخاص يعرفون كيف يعيشون حياة ليلية في أي مكان، في وقت يصعب عليهم القيام بنفس الشيء في إسرائيل".

وختم "لماذا من الصعب القيام بذلك ؟ لأن تل أبيب دولة البيروقراطية والتكاليف الباهظة والأسعار العالية، لهذا إذا لم يكن هناك في إسرائيل حياة ليلية فإننا سنذهب إلى سيناء".






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