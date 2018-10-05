أبطال ملحمة أكتوبر ..«الأقباط على خط بارليف»

05 أكتوبر 2018 - 09:00 م

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أبطال الحرب: أكتوبر عزتنا.. وشعارنا "الموت حتى إعادة الكرامة"

أظهرت حرب أكتوبر المجيدة، نقاء وأصالة المصرى، والتى ذابت فيها كل الفوارق الطائفية والدينية والعصبية، ولم يكن شعار الجميع إلا "محبة الوطن" ، وتحقيق النصر، واستعادة الكرامة للأمة المصرية.

"المصريون" على مدار السنوات الماضية، أخذت على كاهلها كشف أصالة أبناء هذا الوطن، الذين ضحوا بدمائهم وأعمارهم، فمنهم من مكث سنوات طويلة قابعًا فى الميدان يحمل روحه، لأجل إعادة الحرية واسترداد تراب الوطن.

كشفت "المصريون" فى تحقيقاتها عن الأبطال المنسيين، الذين ابتلعهم النسيان وقدمتهم فى ملف"الأبطال المنسيون"، بالإضافة إلى الثالوث المرعب للعدو "الشاذلى والجمسى والرفاعى" ، كما قدمت "المصريون" تحقيقًا كاملاً عن أصالة أبناء مصر من أبناء النوبة الذين تركوا العصبية والعرقية خلف ظهورهم، والتحموا مع كل الأبطال على خط بارليف.

واليوم فى بداية الاحتفال بيوم الكرامة المصرية، تكشف "المصريون" جانبًا آخر من بطولات أبناء هذا الوطن من "الأقباط" الذين قدموا دورًا بطوليًا لإعادة الكرامة مع كل الأبطال إلى الأمة المصرية.

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