بالتفاصيل.. أزمة المليار جنيه في "التربية والتعليم"

05 أكتوبر 2018 - 09:10 م

فجرت تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بأن تكلفة مناهج الصف الأول الابتدائي في منظومة التعليم الجديد بلغت مليار جنيه، الغضب بين صفوف المعلمين والمتابعين للشأن التعليمي المحلي.

وكان شوقي، قال في أول ظهور تليفزيوني، بعد تطبيق منظومة التعليم الجديدة،عبر فضائية mbc مصر، إن بناء معظم مناهج النظام الجديد، تم داخل الوزارة، بالتعاون مع شركاء آخرين، مشيرًا إلى أن تكلفة التأليف يتم دفعها مرة واحدة فقط، وتصبح بعد ذلك حقوق الملكية للوزارة.

وأوضح أن تكلفة التأليف فقط تقدر بحوالي مليار جنيه، وتم طباعة دليل معلم لكل المعلمين، بعكس السابق كان يتم وضع نسخة واحدة فى المدرسة، بالإضافة إلى رفع الجودة، وزيادة عدد المطبوع ، وبالتالي زيادة فى التكلفة، مؤكدًاً أن تلك التكلفة كانت للصف الأول الابتدائي فقط.

تصريحات الوزير أثارت استغراب المعلمين والخبراء، إذ قال حسن إبراهيم، الأمين العام لنقابة التعليم المستقلة: "لدينا المئات من أعظم خبراء المناهج ويمتلكون من الوطنية ما يدفعهم لتأليف المنهج بلا مقابل خدمة لوطننا الحبيب ثم نلجأ لمن ندفع لهم، فهل هناك سر لا يريدوننا أن نطلع عليه؟ هل هناك أمر دبر بليل؟".

الخبير التربوي كمال مغيث شن هجومًا لاذعًا على وزير التربية والتعليم، قائلاً: "مليار جنيه هي تكلفة تأليف مناهج أول ابتدائي كما يقول الوزير، في وقت يفرح أفضل أساتذة المناهج لو اختير كتابهم وتقاضوا 15 ألف في كتاب لن تزيد عدد ورقاته عن عشرين ورقة وتتكفل الرسوم والأنشطة والصور ليصلوا إلى 80 ورقة".

وتساءل: "ما هى الأسس القانونية - عطاءات، مسابقة، مناقصة،- التى تم على أساسها إنفاق هذه أموال الشعب، ومن الذي وضعها؟ وهل أشرفت عليها أي أجهزة رقابية؟".

وطالب "مغيث" بضرورة أن يقوم نائب محترم بتقديم أسئلة للوزارة لبيان الحقائق للشعب الفقير أوى ومع هذا ينفق مسؤلوه مليار فى عملية كان من الممكن أن تتكلف مليون جنيه على أحسن تقدير؟".

وتمنى أن كانت تنفق المليار جنيه في بناء فصول دراسية جديدة: "لو تكلف بناء الفصل الدراسي مئة ألف جنيه لبنت هذه المليار عشرة آلاف فصل، ولو فى كل منها خمسين تلميذا وتلميذة، لضمان مكانا آدميا لنصف مليون من أبناء الفقراء الذين يتلقون العلم جلوسا على الأرض".

وسخر "مغيث" من الرقم قائلا: "مليار جنيه تكاليف تأليف كتب الصف الأول الابتدائي، لو بلغ مجموع عدد الصفحات التى تم تأليفها 200 صفحة، لكانت تكاليف الصفحة الواحدة خمسة مليون جنيه".