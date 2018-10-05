«أوين»: ما يحدث لـ«صلاح» لا يعني نهاية الطريق

05 أكتوبر 2018 - 09:14 م

علق مايكل أوين، نجم ليفربول والمنتخب الإنجليزي الأسبق، على مستوى الفرعون المصري محمد صلاح، جناح الريدز ومنتخب مصر، خلال الموسم الحالي.

وأكد أوين، خلال حديثه لقناة "بي تي سبورت"، أن عدم تسجيل صلاح للأهداف لا يعني تراجع مستواه الفني والدليل أن لا يزا مصدر خطر على دفاعات الخصم.

كما أوضح نجم ليفربول السابق أن عدم تسجيل صلاح للأهداف أمر طبيعي مر به نجوم كرة القدم في العالم ولا يعني نهاية الطريق بالنسبة له.

ويلتقي فريق ليفربول مع مانشستر سيتي، يوم الأحد المقبل والموافق 7 أكتوبر، في إطار منافسات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي الممتاز.