إخلاء جميع المنازل المواجهة لحريق "الراشدة"

05 أكتوبر 2018 - 11:30 م

قال سيد أحمد إسماعيل، رئيس قرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، إنه تم إخلاء جميع المنازل المواجهة للحريق، الذي اندلع مساء الجمعة، في مزارع النخيل بثلاث مناطق بالقرية وأدى إلى تفحم مساحات كبيرة من أشجار النخيل، لافتا إلى أنه لا توجد إصابات حتى الآن بين المواطنين ولا توجد خسائر في الأرواح.



وفي سياق متصل دفعت مديرية أمن الوادى الجديد بــ15 سيارة إطفاء لموقع الحريق؛ فيما تم الدفع بعدد كبير من سيارات المياه والجرارات المدعومة بالفناطيس ومواتير الرفع للمساهمة في اخماد الحريق.

