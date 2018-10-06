"السيسى" يتابع حريق الراشدة و4 طائرات تشارك فى الإطفاء

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قال محافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع تداعيات حريق قرية الراشدة بالمحافظة لحظة بلحظة، مشيرًا إلى أن 4 طائرات ستصل لمطار الداخلة للمساعدة فى إخماد الحريق.
وأعلن مدير أمن محافظة الوادى الجديد، اللواء محمد كمال، سيطرة وحدات الدفاع المدنى حتى الآن على امتداد النيران تجاه المناطق السكنية، علاوة على التعزيز المستمر لوحدات الإطفاء وعربات نقل المياه.
وأضاف مدير الأمن أن قوات الدفاع المدنى بالوادى الجديد، نجحت فى تنفيذ حزام عازل بين المناطق السكنية بقرية الراشدة والحريق الذى نشب فى مناطق زراعات نخيل بمنطقة عين الرحمة والشيشلانة والذى امتد على مساحة 20 فدانًا بسبب سرعة الرياح.
كما دفعت قوات الحماية المدنية والإطفاء بالتعاون مع محافظة الوادى الجديد، بماكينات بحارى ونقالى لسحب وضخ المياه من القنوات المائية، و9 سيارات فنطاس مياه و15 عربة إطفاء من مراكز الخارجة والداخلة وبلاط لإخماد حريق قرية الراشدة.

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