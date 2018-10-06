الوادى الجديد تقيم مستشفى ميدانى بمدرسة الراشدة

أعلنت الدكتورة سيدة مشرف وكيلة وزارة الصحة بالوادى الجديد إقامة مستشفى ميداني بمدرسة الراشدة الابتدائية بعد احتراق الوحدة الصحية بالقرية وعلاج 30 حالة إصابة حتى الآن.



وقالت إنه تم استدعاء جميع اطقم الأطباء والممرضين بالمستشفيات والوحدات الصحية بمركز الداخلة، بعد رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع المستشفيات العلاجية نتيجة حريق قرية الراشدة الذي شب في مزارع النخيل مساء اليوم.

