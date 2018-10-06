بالفيديو: كواليس وتفاصيل جديدة بحادث "المنصة"

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اغتيال السادات

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كشفت رقية السادات، عن تفاصيل اغتيال الرئيس الراحل السادات أثناء العرض العسكري لانتصارات حرب أكتوبر.
وأوضحت "السادات"، خلال حوارها ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إنه كان من المفترض أن تذهب هى ووالدها لزيارة قبر الشهيد عاطف السادات عقب العرض العسكري.
وأضافت أن والدها اتصل بها يوم 5 أكتوبر وطلب منها أن تسجل العرض العسكري، مضيفة: "اتصل وقالي سجلي العرض، قولتله هتحصل مفاجآت، قالي آه هتحصل مفاجآة".
وتابعت أن ابنها كان مع جده في العرض العسكري، ويجلس خلفه في المقصورة، لافتة إلى أن اغتيال السادات شيىء غامض، وغير مفهوم.



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