بالفيديو: كواليس وتفاصيل جديدة بحادث "المنصة"

كشفت رقية السادات، عن تفاصيل اغتيال الرئيس الراحل السادات أثناء العرض العسكري لانتصارات حرب أكتوبر.



وأوضحت "السادات"، خلال حوارها ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إنه كان من المفترض أن تذهب هى ووالدها لزيارة قبر الشهيد عاطف السادات عقب العرض العسكري.

وأوضحت "السادات"، خلال حوارها ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إنه كان من المفترض أن تذهب هى ووالدها لزيارة قبر الشهيد عاطف السادات عقب العرض العسكري.

وأضافت أن والدها اتصل بها يوم 5 أكتوبر وطلب منها أن تسجل العرض العسكري، مضيفة: "اتصل وقالي سجلي العرض، قولتله هتحصل مفاجآت، قالي آه هتحصل مفاجآة".

وأضافت أن والدها اتصل بها يوم 5 أكتوبر وطلب منها أن تسجل العرض العسكري، مضيفة: "اتصل وقالي سجلي العرض، قولتله هتحصل مفاجآت، قالي آه هتحصل مفاجآة".