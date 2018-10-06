الصحة تكشف مفاجأة عن الـ22 مصابًا بحادث الوادي الجديد

أحمد عادل شعبان
أمرت الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة - بتكثيف الأطباء الموجودين بموقع حريق الوادي الجديد للتعامل مع مصابي الحادث .
ونفى المتحدث باسم وزراة الصحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود وفيات ، مؤكدًا أن الـ22 مصابًا بالحادث تماثلوا بالشفاء ، بل إن بعضهم لم ينتقلوا للمستشفيات من الأساس ، والبعض الآخر تم إسعافهم بوحدة الصحة بالراشدة ووحدة صحة العوينات، والباقي تم تحويلهم إلى مستشفى الداخلة لتلقي العلاج اللازم، لافتاً إلى أنهم جميعهم تماثلوا للشفاء.
ظهر11:48 ص
فجر
04:34
شروق
05:56
ظهر
11:48
عصر
15:09
مغرب
17:39
عشاء
19:09