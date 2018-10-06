الصحة تكشف مفاجأة عن الـ22 مصابًا بحادث الوادي الجديد

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أمرت الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة - بتكثيف الأطباء الموجودين بموقع حريق الوادي الجديد للتعامل مع مصابي الحادث .

ونفى المتحدث باسم وزراة الصحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود وفيات ، مؤكدًا أن الـ22 مصابًا بالحادث تماثلوا بالشفاء ، بل إن بعضهم لم ينتقلوا للمستشفيات من الأساس ، والبعض الآخر تم إسعافهم بوحدة الصحة بالراشدة ووحدة صحة العوينات، والباقي تم تحويلهم إلى مستشفى الداخلة لتلقي العلاج اللازم، لافتاً إلى أنهم جميعهم تماثلوا للشفاء.

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