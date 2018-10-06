"جهادي" يتسبب في انقطاع بث قناة LTC

06 أكتوبر 2018 - 07:14 ص

كشفت مصادر داخل قناة LTC أسباب قطع البث عن برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى ، مؤكدة أن إدارة القناة هي التي قطعته بعد المشادة المؤسفة التي حدثت بين بين كل من الداعية جمعة محمد عبد الحميد، والداعية محمد رجائي الملاح .



واشتبك الضيفان بالأيدي مما أدى إلى إصابة "عبد الحميد" بسحجات مؤكدًا عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مما اضطر القناة لقطع البث لإنهاء هذه الواقعة المؤسفة .



وأوضحت المصادر، أن جمعة عبد الحميد تقارب مع بعض التيارات الجهادية في فترة سابقة من حياته، وشارك مع وفد مصري زار طهران في 2014 "حسب فيتو".

