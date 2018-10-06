محمود حميدة يكشف مفاجأة عن إصابة الفيشاوي بالسرطان

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السرطان

الفيشاوي

كشف الفنان محمود حميدة مفاجأة كبيرة عن إصابة زميله الفنان فاروق الفيشاوي بمرض السرطان ، مؤكدًا أنه علم بإصابة الفيشاوي بالسرطان قبل أن يعلم هو نفسه .

وأضاف خلال مهرجان الإسكندرية : "الفنان كمال أبو رية اتصل بي ووجدته يبكي ، فأدركت أن هناك كارثة ، بعدها أخبرني أن الفيشاوي مريض بالسرطان ".

وتابع: "أبو رية أبلغني أنه كان مع الفيشاوي لحظة تلقيه الخبر ، وأنه تلقى الأمر بكل شجاعة وقال إن (السرطان دة مجرد صداع بالنسبالي) ، وأن موقف الفشاوي القوي لحظة تلقيه الخبر هو ما جعله يتصل بي".

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