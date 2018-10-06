أول فيديو لفتاة "التروسيكل" تظهر فيه بنفسها لتحكي ما حدث

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بورسعيد

فتاة التروسيكل

عرض الإعلامي سعيد حساسين - مقدم برنامج "انفراد" - مقطعًا فيديو مصورًا للطفلة ذكرى محمد الصادق التي لقبت باسم فتاة التروسيكل المسحولة .

وقالت "ذكرى" خلال مقطع الفيديو إنها تنازلت عن حقها من أجل نجل المتهم الذي سحلها ، مؤكدة أن هذا لن يجعلها تتوقف عن فضح ما فعله أمام شاشات التلفزيون بعيدًا عن الجانب القانوني .

وأشارت إلى أن المتهم ضربها وقيدها في التروسيكل وأخبرها أنه سيسلمها لقسم الشرطة ، ثم لف بها أكثر من مرتين وعاد إلى نفس المكان ، مضيفة : "سيدة نزلت من سيارتها وأخبرتني أن الرجل الذي ضربني قٌبض عليه فقلت هذا ذنبي".

واستدركت: "لم يساعدني أحد سوى المحامي أحمد عبد السلام لكن المتهم كان حوله عُصبة ولم يكن من السهل أن يخلصني من بين أيديهم".

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