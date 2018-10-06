» 4 طائرات تتوجه لإخماد حريق الوادي الجديد

06 أكتوبر 2018 - 08:04 ص

أقلعت 4 طائرات عسكرية من مطار من مطار مدينة موط بمركز الداخلة بالوادي الجديد للمشاركة في إطفاء حريق الراشدة والذي يستمر حتى الآن وتسبب في العديد من الخسائر .



وتبدأ الطائرات في أعمال الإطفاء؛ لإخماد السنة النيران والتي انتقلت من قرية الراشدة لقرية العوينة المجاورة لها وتسببت في إصابة 32 شخصا بجروح واختناق.



وتواصل قوات الدفاع المدنى محاولات السيطرة على حريق قرية الراشدة والعوينة وفرض كردون أمني بمحيط المنازل وإقامة عازل ما بين القرية والمزارع لحماية الأهالي من ألسنة اللهب التي تصاعدت نتيجة شدة الرياح، والتهمت أكثر من 60 فدانا.



وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، أعلن أن الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، وجه بالدفع بعدد 4 من الطائرات الهليكوبتر؛ للمساعدة في إخماد الحريق، لافتًا إلى أن مكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع الحادث لحظة بلحظة.



وكان حريق هائل نشب مساء الجمعة في 3 عزب بقرية الراشدة بمركز الداخلة أسفر عن احتراق مساحات هائلة من الزراعات واقتراب الحريق من المنازل مما أضطر الأهالي لترك منازلهم.