  • السبت 06 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر10:01 ص
بحث متقدم
سلطان : صحفي متدرب أبلغ "خاشقجي" هذا التهديد

سلطان: صحفى متدرب أبلغ "خاشقجى" هذا التهديد

حقيقة تبرع الكويت بإنشاء 50 معهدا أزهريا

حقيقة تبرع الكويت بإنشاء 50 معهدًا أزهريًا

رقية السادات، ابنة الرئيس الراحل محمد أنور السادات

بالفيديو.. سر يُنشر لأول مرة عن "السادات"

الرئيس السيسي

اليوم.. الرئيس يلقي كلمة احتفالا بذكرى أكتوبر

الدولار

أسعار الدولار في البنوك

فتاة بورسعيد

أول فيديو لفتاة "التروسيكل" تظهر فيه بنفسها لتحكي ما حدث

الفيشاوي و حميدة

محمود حميدة يكشف مفاجأة عن إصابة الفيشاوي بالسرطان

قناة LTC

"جهادي" يتسبب في انقطاع بث قناة LTC

زيدان

يوسف زيدان يروي أغرب موقف حدث له مع محمد حسان

وزيرة الصحة

الصحة تكشف مفاجأة عن الـ22 مصابًا بحادث الوادي الجديد

4 طائرات تتوجه لإخماد حريق الوادي الجديد

قبلي وبحري

أرشيفية
أرشيفية

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

الصحة تكشف مفاجأة عن الـ22 مصابًا بحادث الوادي الجديد

#

الرياح تنقل حريق الراشدة إلى قرية العوينة في الوادي الجديد

#

"السيسى" يتابع حريق الراشدة و4 طائرات تشارك فى الإطفاء

#

إصابة 10عمال فى انقلاب سيارة بطريق الوادى الجديد

حريق الوادي الجديد

أقلعت 4 طائرات عسكرية من مطار من مطار مدينة موط بمركز الداخلة بالوادي الجديد للمشاركة في إطفاء حريق الراشدة والذي يستمر حتى الآن وتسبب في العديد من الخسائر .

وتبدأ الطائرات في أعمال الإطفاء؛ لإخماد السنة النيران والتي انتقلت من قرية الراشدة لقرية العوينة المجاورة لها وتسببت في إصابة 32 شخصا بجروح واختناق.

وتواصل قوات الدفاع المدنى محاولات السيطرة على حريق قرية الراشدة والعوينة وفرض كردون أمني بمحيط المنازل وإقامة عازل ما بين القرية والمزارع لحماية الأهالي من ألسنة اللهب التي تصاعدت نتيجة شدة الرياح، والتهمت أكثر من 60 فدانا.

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، أعلن أن الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، وجه بالدفع بعدد 4 من الطائرات الهليكوبتر؛ للمساعدة في إخماد الحريق، لافتًا إلى أن مكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع الحادث لحظة بلحظة.

وكان حريق هائل نشب مساء الجمعة في 3 عزب بقرية الراشدة بمركز الداخلة أسفر عن احتراق مساحات هائلة من الزراعات واقتراب الحريق من المنازل مما أضطر الأهالي لترك منازلهم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بعيدًا عن الغوغائية.. مسيحية "الغرب" وإسلام "الشرق"

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» استقرار أسعار الذهب بالأسواق
» ابتكار عبقري ينهي خطر "الأزمات القلبية"
» جوجل تهاجم أبل: يعرضون مستخدميهم للخطر
» انستجرام يجرب خاصية مقلقة مع "فيس بوك"
» أسطورة ليفربول: لهذه الأسباب تراجع مستوى صلاح
» 4 طائرات تتوجه لإخماد حريق الوادي الجديد
» "الزراعة" تكشف حقيقة بيع بحيرة المنزلة
» الرياح تنقل حريق الراشدة إلى قرية العوينة في الوادي الجديد
» تفاصيل القبض على موظفة حولت شقتها لـ"شبكة دعارة"
» محمد بن سلمان: صفقة «رائعة» خلال أسبوعين
» ولي العهد السعودي: سنطرح "أرامكو" للاكتتاب

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • ظهر

    11:48 ص

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:39

  • عشاء

    19:09

من الى
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»