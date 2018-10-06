» أسطورة ليفربول: لهذه الأسباب تراجع مستوى صلاح

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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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محمد صلاح

وصف كيفين كيجان - أسطورة فريق ليفربول الإنجليزي - نجمنا المصري محمد صلاح بأنه لاعب من طراز عالمي .

وأضاف في تصريحات لشبكة "توك سبورت" : "صلاح يحتاج للصبر من أجل استعادة مستواه .. فهو لا يلعب لوحده ، ومع ذلك صنع الفارق الموسم الماضي رغم وجود ساديو ماني وفيرمينيو".

وأردف: "يجب أن يصبر الجميع عليه ليعود صلاح الذي عرفناه .. ويجب أن يلعب أساسيا طوال الوقت فإبعاده لن يساهم في حل المشكلة .. إنه يحتاج للوقت لكن إمكانياته ثابتة وهو لاعب من طراز عالمي".

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