ووفقا للباحثة جين وونغ فإن الخيار الجديد في إنستغرام، المملوك لشركة فيسبوك ويعتبر أحد "منتجاتها"، سيتم الترويج له على أنه سيساعد المستخدمين على تطوير تجربة الاستخدام ومنحهم الفرصة لاكتشاف ما حولهم بصورة أكبر، كما سيساعد فيسبوك على تقديم إعلانات مرتبطة أكثر باهتمامات المستخدمين وأماكن تواجدهم.

وأشار موقع "تك كرانش" نقلا عن وونغ، أن الخيار الجديد حال تفعيله سيقوم بتبليغ فيسبوك بمكان تواجد المستخدم بالتحديد، حتى وإن قام المستخدم بإغلاق تطبيق إنستغرام.

وتأتي هذه الأنباء بعد أسابيع من استقالة مؤسسي إنستغرام من الشركة، وسط مزاعم أن السبب الرئيسي وراء مغادرتهما هي السياسة التي يتبعها المدير التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربرغ، لتحقيق الاستفادة من إنستغرام.

بدوره علق أحد المتحدثين باسم فيسبوك على هذه الخاصية الجديدة لموقع "تك كرانش" قائلا: "لا يمكننا تأكيد إطلاق هذه الخاصية على نطاق واسع، غالبا ما نعمل على العديد من الأفكار، التي يمكن لبعضها أن يتطور مع الوقت أو يتم استبعادها نهائيا".

وتابع قائلا: "تطبيق إنستغرام لا يخزن في الوقت الحالي أماكن تواجد المستخدمين، سنقوم بإعلام مستخدمينا في حال طرأ أي تغيير مستقبلي على هذه الإعدادات".

ومن الجدير بالذكر أن إنستغرام ليست الخدمة الوحيدة التي تتبادل بيانات المستخدمين مع فيسبوك، ففي عام 2016 تم الكشف عن تبادل للبيانات بين فيسبوك وواتساب، بهدف تحسين خاصية "الأصدقاء المقترحين"، وهي الممارسة التي حظرها لاحقا الاتحاد الأوروبي، وفقا لموقع "ذا فيرج".