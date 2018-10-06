اليوم.. الرئيس يلقي كلمة احتفالا بذكرى أكتوبر

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يلقى اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كلمة للشعب بمناسبة الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر.

وزار الرئيس السيسي، الخميس، قبر الجندي المجهول، بمدينة نصر، ووضع إكليلاً من الزهور، وقرأ الفاتحة ترحمًا على شهداء مصر الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، وذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى الخامسة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة.

ووضع الرئيس السيسى، إكليلاً من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقرأ الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة؛ ثم توجه الرئيس عقب ذلك إلى مسجد جمال عبد الناصر بكوبري القبة، حيث وضع إكليلاً من الزهور على قبر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقرأ الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.

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