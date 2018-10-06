أسطورة "الريدز" يشترط هذا الأمر لعودة "صلاح"

06 أكتوبر 2018 - 09:24 ص

أكد النجم كيفين كيجان لاعب ليفربول السابق، أن المصري محمد صلاح نجم الفريق الحالي يحتاج لدعم وصبر من جماهير وإدارة الفريق لاستعادة مستواه بل وأتوقع أن تم هذا الدعم سيعود أقوى من الموسم السابق.

وقال كيجان في تصريحات عبر شبكة "توك سبورت": "صلاح لا يلعب لوحده، الموسم الماضي استطاع أن يصنع الفارق رغم تواجد ساديو ماني وفيليب كوتينيو".

وأضاف: "على الجميع الصبر ودعم صلاح والدفع به أساسيًا إذا حول الأمر من خلال إبعاده عن المشاركة هذا الأمر لن يساعده للعب بشكل جيد".

وواصل: "صلاح يحتاج للوقت للعودة لمستواه في بعض الأحيان، لكن الإمكانيات ثابتة ومحمد صلاح من طراز عالمي".

جدير بالذكر أن ليفربول سيواجه مانشستر سيتي، غدًا الأحد، على ملعب "الآنفيلد" في قمة الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول وصافة الدوري برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي متصدر المسابقة.