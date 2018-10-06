  • السبت 06 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر10:01 ص
بحث متقدم
سلطان : صحفي متدرب أبلغ "خاشقجي" هذا التهديد

سلطان: صحفى متدرب أبلغ "خاشقجى" هذا التهديد

حقيقة تبرع الكويت بإنشاء 50 معهدا أزهريا

حقيقة تبرع الكويت بإنشاء 50 معهدًا أزهريًا

رقية السادات، ابنة الرئيس الراحل محمد أنور السادات

بالفيديو.. سر يُنشر لأول مرة عن "السادات"

الرئيس السيسي

اليوم.. الرئيس يلقي كلمة احتفالا بذكرى أكتوبر

الدولار

أسعار الدولار في البنوك

فتاة بورسعيد

أول فيديو لفتاة "التروسيكل" تظهر فيه بنفسها لتحكي ما حدث

الفيشاوي و حميدة

محمود حميدة يكشف مفاجأة عن إصابة الفيشاوي بالسرطان

قناة LTC

"جهادي" يتسبب في انقطاع بث قناة LTC

زيدان

يوسف زيدان يروي أغرب موقف حدث له مع محمد حسان

وزيرة الصحة

الصحة تكشف مفاجأة عن الـ22 مصابًا بحادث الوادي الجديد

حقيقة تبرع الكويت بإنشاء 50 معهدًا أزهريًا

آخر الأخبار

حقيقة تبرع الكويت بإنشاء 50 معهدا أزهريا
حقيقة تبرع الكويت بإنشاء 50 معهدا أزهريا

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

منحة كويتية لإنشاء 50 معهدًا أزهريًا ومبنى للمغتربات

#

وزيرة الثقافة تفتتح مسرح طنطا بتكلفة 50 مليون جنيه

#

ضبط طالب محكوم عليه في 50 حكم حبس بالقليوبية

كشف الشيخ على خليل، القائم بأعمال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بشأن تبرع دولة الكويت الشقيقة بإنشاء 50 معهدًا أزهريا.

وقال خليل إن التصريحات التي نقلتها بعض وسائل الإعلام، مؤخرًا، عن الدكتور عبد الله المعتوق، رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت، بشأن التبرع بإنشاء 50 معهدًا أزهريا، تتعلق بمعاهد تم بناؤها وتسليمها للأزهر قديمًا في عهد فضيلة الإمام الأكبر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي.

وأضاف أن بعض الصحف والمواقع الإلكترونية نشرت تلك التصريحات بصيغة توحي كما لو أن هناك تبرعًا جديدًا ببناء 50 معهدا أزهريا، في حين أن هذه المعاهد تعمل بالفعل منذ أكثر من عشر سنوات.

وأشار إلى أن الكويت كانت وما زالت من الداعمين للأزهر ورسالته، والعلاقات معها قديمة ومتشعبة، كما أن كثيرًا من أبناء الكويت درسوا في معاهد الأزهر وجامعته.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بعيدًا عن الغوغائية.. مسيحية "الغرب" وإسلام "الشرق"

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» استقرار أسعار الذهب بالأسواق
» ابتكار عبقري ينهي خطر "الأزمات القلبية"
» جوجل تهاجم أبل: يعرضون مستخدميهم للخطر
» انستجرام يجرب خاصية مقلقة مع "فيس بوك"
» أسطورة ليفربول: لهذه الأسباب تراجع مستوى صلاح
» 4 طائرات تتوجه لإخماد حريق الوادي الجديد
» "الزراعة" تكشف حقيقة بيع بحيرة المنزلة
» الرياح تنقل حريق الراشدة إلى قرية العوينة في الوادي الجديد
» تفاصيل القبض على موظفة حولت شقتها لـ"شبكة دعارة"
» محمد بن سلمان: صفقة «رائعة» خلال أسبوعين
» ولي العهد السعودي: سنطرح "أرامكو" للاكتتاب

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • ظهر

    11:48 ص

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:39

  • عشاء

    19:09

من الى
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»