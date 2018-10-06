حقيقة تبرع الكويت بإنشاء 50 معهدًا أزهريًا

06 أكتوبر 2018 - 09:26 ص

كشف الشيخ على خليل، القائم بأعمال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بشأن تبرع دولة الكويت الشقيقة بإنشاء 50 معهدًا أزهريا.

وقال خليل إن التصريحات التي نقلتها بعض وسائل الإعلام، مؤخرًا، عن الدكتور عبد الله المعتوق، رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت، بشأن التبرع بإنشاء 50 معهدًا أزهريا، تتعلق بمعاهد تم بناؤها وتسليمها للأزهر قديمًا في عهد فضيلة الإمام الأكبر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي.

وأضاف أن بعض الصحف والمواقع الإلكترونية نشرت تلك التصريحات بصيغة توحي كما لو أن هناك تبرعًا جديدًا ببناء 50 معهدا أزهريا، في حين أن هذه المعاهد تعمل بالفعل منذ أكثر من عشر سنوات.

وأشار إلى أن الكويت كانت وما زالت من الداعمين للأزهر ورسالته، والعلاقات معها قديمة ومتشعبة، كما أن كثيرًا من أبناء الكويت درسوا في معاهد الأزهر وجامعته.