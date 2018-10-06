مصرع عامل فى مشاجرة عنيفة بالبحيرة

06 أكتوبر 2018 - 09:37 ص

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة في مشاجرة عنيفة بمنطقة سيدي شحاتة بكفر الدوار في البحيرة بسبب خلافات الجيران.

وردت معلومات للواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، يفيد باندلاع بمشاجرة فى منطقة سيدى شحاتة بدائرة القسم.

وتبين وقوع مشاجرة بين كل من إسلام.ب.أ وأحمد.ع.ن، مصطفى .م.ر، والسيد.ا.ن 35 سنة، ويعمل فران، ونتج عن ذلك مصرع الـخير وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.