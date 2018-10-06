لأول مرة.. أسرار استشهاد البطل محمد المعتز وتكريم السيسى لـ«أسرته»

06 أكتوبر 2018 - 09:54 ص

روي الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل جديدة حول قصة استشهاد البطل المجند «محمد المعتز رشاد»، في منطقة رفح بمحافظة سيناء.

وقال "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء أمس الجمعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2017 ، كرم والد البطل الشهيد العميد الدكتور المعتز رشاد الذي يعمل في مستشفى المعادي للقوات المسلحة.

ويتابع بكري حديثه كاشفًا أسرارًا جديدة عن استشهاد البطل المجند قائل: «محمد، تخرج في كلية الإعلام، وعندما تواجد في معسكر دهشور لأداء فترة التجنيد العسكري، طالب أن يذهب إلى مدينة رفح، وبالفعل انضم للجيش الثاني الميداني في رفح» .

ونوه بكري أثناء رويته، أن البطل المجند كان مقاتلا شرسا في الميدان، ويطارد الإرهابيين ويقتلهم إلى أن ذاع صيته وسط زملائه، فقام بتكريمه قائد الجيش الثاني الميداني، ثم عاد إلى أسرته سعيدا بهذا التكريم.

وأوضح «بكري»، أن المجند الشهيد طالب من أخيه أن يخفي أمر وجوده في رفح عن والده، وفي مهمة في رفح خرج الشهيد المجند البطل محمد المعتز رشاد، انفجرت المدرعة على بعد 500 متر من الوحدة العسكرية، وأصيب بجروح بالغة وتم نقله إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة بالطائرة، وتواجد أبيه على رأس الأطباء الذين يقومون، بعلاجه ولكن محمد أسلم روحه بين يدي والده.

واختتم بكري حديثه عن استشهاد البطل المجند محمد المعتز رشاد قائلاً: «بعد أن استشهد البطل المجند محمد المعتز رشاد، تسلم حقيبته وكان فيها مذكرات يومية كان يكتبها في رفح ومن بينها خطاب موجه إليه" وهذا نصه قائلا: "والدي العزيز أطلب منك أن تسامحني على أنني لم أبلغك أنني كنت في رفح لقد كذبت عليك يا والدي وقولت لك أنني ضمن قوات تأمين قناة السويس، لقد ذهبت إلى رفح منذ اليوم الأول وكان همي في ذلك يا والدي أن أقوم بالثأر لشعبنا ولأبطالنا الذين استشهدوا في هذه الأرض الطيبة كان هدفي أن أحميك وأحمي أسرتي والوطن الكبير فسامحني يا والدي أني كذبت عليك في يوم من الأيام، المخلص ابنك محمد».