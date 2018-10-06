حبس 13 شخصًا فى مشاجرة دموية بالسلاح

06 أكتوبر 2018 - 09:57 ص

قررت نيابة حلوان حبس 13 شخصًا على خلفية مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة المساكن الاقتصادية.

وردت معلومات للعقيد بدوى هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، تفيد باندلاع مشاجرة بمنطقة المساكن الاقتصادية، وإصابة عدد من أطرافها.

وتبين وجود مشاجرة بين طرف أول :"ا.ر" 22 سنة، وطرف ثان "ح.م" 23 سنة، بسبب خلافات بينهما، ما استدعى الطرف الثاني لاصطحاب عدد من أقاربه وأصدقائه حاملين أسلحة محلية الصنع "خرطوش" واعتدوا على الطرف الأول، والذي أطلق عدة أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته.

وتبين إصابة 3 أشخاص، وبتقنين الإجراءات الأمنية تم القبض على 13 متهما من الطرفين.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.